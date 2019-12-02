banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Alanya'da vatandaş isyan etti: 'Sahiller ranta teslim'

Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde sahil talanı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarına taşındı. Vatandaşın haklı isyanı vicdanları sızlattı

GÜNCEL 02.12.2019, 17:28 02.12.2019, 23:32
Alanya'da vatandaş isyan etti: 'Sahiller ranta teslim'
banner404

ALANYA’NIN bakir sahillerinin ranta teslim son hali vatandaşa isyan bayrağını çektirdi. Kargıcak Mahallesi’nde 40 yılını deviren İsmail Koç “Resmen katlettiler” dedi. 
‘DÜNYANIN EN GÜZEL SAHİLİYKEN RESMEN KATLETTİK’
Sahil büfelerinin haddinden fazla büyüyerek işletmelere dönüştüğü Alanya’da kış aylarının gelmesiyle birlikte denizden korunma çabaları başladı. İşletmeler yükselen denizden ve dalgalardan korunmak üzere kumdan setler oluşturuyor. Bu uygulama için sahillerde iş makineleri çalışıyor ve kumsalı kazıyor. Oluşturulan kumdan tepeler yağmurlu kış aylarının ardından tehlike geçince gerisin geri yeniden seriliyor. Peki, kaz, biriktir, yeniden ser derken sahillerimiz bu uygulamadan nasıl etkileniyor? Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan İsmail Koç “Yalandan kumları kaldırıyorlar. Hemen arka tarafta bir büfe var. Büfeyi korumak için böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Eskiden de yapıyorlardı ama daha küçük oluyordu. Şimdi iyice işi azıttılar. Biz kendi sitemizde de yaşadık. 100-200 TL dozerciye para verip kazma işlemi için 5 bin TL civarında fatura kesiyorlar. Otel sahiplerinin de bundan haberinin olduğunu zannetmiyorum. Hem doğaya zarar veriyorlar, hem de bir nevi kazıklanıyorlar. İddia ediyorum.  Bizim siteye aynı şeyi yaptılar ama ben savcılığa verip engelledim. Burada büfeyi koruyorlar diye bir şey yok. Burada sadece rant var. Burada sahil diye bir şey kalmadı. Yok ettiler, katlettiler. Geçen gün Alman turistler geldi. Sahili görünce lanet ettiler. Yıllarca Avrupa'da çalıştım ben böyle bir şey görmedim. Avrupa'da sahilde bir taşı kaldırıp yerinden oynatamazlar. Oynattılar diyelim, otelini satsa o cezayı ödeyemez. 40 yıldır burada yaşıyorum. Ben böyle bir rezillik görmedim. Bu Kargıcak sahilinin bir an önce düzeltilmesi lazım ve buradaki ağaçların kaldırılıp eski haline getirilmesi gerekiyor. Buraya hiçbir demir, ağaç dikilmemesi lazım. Burası sahil, plaj, halkın malı 3-4 otelin malı değil. Burayı kazmışlar. Ne hakla? Sen kimsin burayı kazıyorsun. Denize girecek halimiz kalmadı. Çünkü denizin içi olduğu gibi taş, kaya. İç kısmını kazdıkları için dalga kıyıyı oyuyor. Her ne kadar oluşturulan bu tepelerin kış sonunda yeniden serildiği söylense de doğanın kendi döngüsü gibi olabilir mi? Mümkün değil. Olmuyor işte bizler görüyoruz. Rezil ettiler sahili kendi elleriyle yok ettiler. Bununla da bitmiyor. Hadi kazmışlar bari güvenlik önlemi alsınlar. Emniyet şeridi bile çekilmemiş. Çocuk düşse mutlaka yaralanır. Ben Katar'da çölde çalıştım. Çölün ortasında bile bir yeri kazdıklarında emniyet şeridi çekiliyor. Dünyanın en güzel sahili Kargıcak, ama mahvettik. Kendi ellerimizle katlettik” dedi.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#büfe #dimtv.tv #dim tv #Kargıcak #Alanya
Yorumlar (0)
10°
kapalı
Günün Anketi Tümü
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
İmsak 06:21
Güneş 07:46
Öğle 12:52
İkindi 15:26
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Başakşehir 13 25
3. Beşiktaş 13 24
4. Trabzonspor 13 23
5. Alanyaspor 13 22
6. Fenerbahçe 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Denizlispor 13 17
10. Göztepe 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 13 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 13 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 13 2
Takımlar O P
1. Liverpool 14 40
2. Leicester City 14 32
3. Man City 14 29
4. Chelsea 14 26
5. Tottenham 14 20
6. Wolverhampton 14 20
7. Sheffield United 14 19
8. Arsenal 14 19
9. M. United 14 18
10. Burnley 14 18
11. Crystal Palace 14 18
12. Bournemouth 14 16
13. West Ham 14 16
14. Newcastle 14 16
15. Aston Villa 14 15
16. Brighton 14 15
17. Everton 14 14
18. Southampton 14 12
19. Norwich City 14 11
20. Watford 14 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
banner440
banner545