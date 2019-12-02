Alanya'da vatandaş isyan etti: 'Sahiller ranta teslim'

ALANYA’NIN bakir sahillerinin ranta teslim son hali vatandaşa isyan bayrağını çektirdi. Kargıcak Mahallesi’nde 40 yılını deviren İsmail Koç “Resmen katlettiler” dedi.

‘DÜNYANIN EN GÜZEL SAHİLİYKEN RESMEN KATLETTİK’

Sahil büfelerinin haddinden fazla büyüyerek işletmelere dönüştüğü Alanya’da kış aylarının gelmesiyle birlikte denizden korunma çabaları başladı. İşletmeler yükselen denizden ve dalgalardan korunmak üzere kumdan setler oluşturuyor. Bu uygulama için sahillerde iş makineleri çalışıyor ve kumsalı kazıyor. Oluşturulan kumdan tepeler yağmurlu kış aylarının ardından tehlike geçince gerisin geri yeniden seriliyor. Peki, kaz, biriktir, yeniden ser derken sahillerimiz bu uygulamadan nasıl etkileniyor? Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan İsmail Koç “Yalandan kumları kaldırıyorlar. Hemen arka tarafta bir büfe var. Büfeyi korumak için böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Eskiden de yapıyorlardı ama daha küçük oluyordu. Şimdi iyice işi azıttılar. Biz kendi sitemizde de yaşadık. 100-200 TL dozerciye para verip kazma işlemi için 5 bin TL civarında fatura kesiyorlar. Otel sahiplerinin de bundan haberinin olduğunu zannetmiyorum. Hem doğaya zarar veriyorlar, hem de bir nevi kazıklanıyorlar. İddia ediyorum. Bizim siteye aynı şeyi yaptılar ama ben savcılığa verip engelledim. Burada büfeyi koruyorlar diye bir şey yok. Burada sadece rant var. Burada sahil diye bir şey kalmadı. Yok ettiler, katlettiler. Geçen gün Alman turistler geldi. Sahili görünce lanet ettiler. Yıllarca Avrupa'da çalıştım ben böyle bir şey görmedim. Avrupa'da sahilde bir taşı kaldırıp yerinden oynatamazlar. Oynattılar diyelim, otelini satsa o cezayı ödeyemez. 40 yıldır burada yaşıyorum. Ben böyle bir rezillik görmedim. Bu Kargıcak sahilinin bir an önce düzeltilmesi lazım ve buradaki ağaçların kaldırılıp eski haline getirilmesi gerekiyor. Buraya hiçbir demir, ağaç dikilmemesi lazım. Burası sahil, plaj, halkın malı 3-4 otelin malı değil. Burayı kazmışlar. Ne hakla? Sen kimsin burayı kazıyorsun. Denize girecek halimiz kalmadı. Çünkü denizin içi olduğu gibi taş, kaya. İç kısmını kazdıkları için dalga kıyıyı oyuyor. Her ne kadar oluşturulan bu tepelerin kış sonunda yeniden serildiği söylense de doğanın kendi döngüsü gibi olabilir mi? Mümkün değil. Olmuyor işte bizler görüyoruz. Rezil ettiler sahili kendi elleriyle yok ettiler. Bununla da bitmiyor. Hadi kazmışlar bari güvenlik önlemi alsınlar. Emniyet şeridi bile çekilmemiş. Çocuk düşse mutlaka yaralanır. Ben Katar'da çölde çalıştım. Çölün ortasında bile bir yeri kazdıklarında emniyet şeridi çekiliyor. Dünyanın en güzel sahili Kargıcak, ama mahvettik. Kendi ellerimizle katlettik” dedi.