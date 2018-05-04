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Alanya'da vatandaş isyan etti! Kapı pencere açamıyorlar

Alanya'nın Oba Mahallesi, Değirmendere Mevkii’ne ulaşımı sağlayan yol, bölge halkını canından bezdirdi

Alanya'da vatandaş isyan etti! Kapı pencere açamıyorlar

Alanya'nın Oba Mahallesi, Değirmendere Mevkii’ne ulaşımı sağlayan yol, bölge halkını canından bezdirdi

04 Mayıs 2018 Cuma 10:25
Alanya'da vatandaş isyan etti! Kapı pencere açamıyorlar
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AYLARDIR asfaltlanmayı bekleyen yol nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar evlerinin camlarını dahi açamaz hale geldi. Yetkilileri göreve davet eden vatandaşlar, “Mayıs ayındayız ama biz evde ne kapı pencere açabiliyor ne de balkonlarımıza çıkabiliyoruz. İlgililerin bu duruma bir an önce çözüm üretmesini bekliyoruz” dediler.

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AlanyaOba MahallesiDeğirmendereAsfalt
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