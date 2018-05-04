Alanya'da vatandaş isyan etti! Kapı pencere açamıyorlar

AYLARDIR asfaltlanmayı bekleyen yol nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar evlerinin camlarını dahi açamaz hale geldi. Yetkilileri göreve davet eden vatandaşlar, “Mayıs ayındayız ama biz evde ne kapı pencere açabiliyor ne de balkonlarımıza çıkabiliyoruz. İlgililerin bu duruma bir an önce çözüm üretmesini bekliyoruz” dediler.