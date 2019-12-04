Alanya'da vatandaş ‘18 uygulamasına’ isyan etti

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DİM TV (dimtv.tv) bugün imarda ‘18’ uygulamasını gündemine aldı. Yaşanan mağduriyeti ekranlara taşıdı. Gıyaseddin Öcal Çıplaklı Mahallesi’nde bulunan arsasının ranta kurban gittiğini ifade ederek Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e seslendi.

‘HER YERDE RANT VAR’

Gıyaseddin Öcal “18 uygulamasından Alanya halkının yüzde 99’u çekiyor. Herkes mağdur. Bunu dile getirdiğimiz zaman da suçlu oluyoruz. Benim Çıplaklı Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde müstakil tapulu 853 metre yerim var. Bu yeri belediye alarak 18 uygulaması yaptı. Bir baktık ki müstakil tapulu yerimi sağa sola dağıtıp, 5 kişiyi ortak yapmışlar. Yerden yüzde 40 almaları gerekirken yüzde 43 almışlar. Biz şimdi ne yapacağız? Gittik idari mahkemeye müracaat ettik. Kimi kime şikayet ediyorsunuz? Yine aynı harita mühendisleri, aynı raporu verdiler. Bir şey değişmedi. Belediye ihale veriyor. Harita mühendisleri geliyorlar bu hale getiriyorlar. Sonra başka harita mühendisleri geliyor. Benden bu yeri düzeltmek için 30 bin lira para istiyorlar. Bunu ben yaşadım. Mühendisler alacakları avantaların peşine düşmüş durumda. Alanya’nın her tarafında rant var. Ben her zaman söylüyorum eğer devletimize, belediyemize lazımsa, okul, cami, park yapacaksa alsınlar. Hepsini alsınlar hiçbir şey talep etmiyorum. Ben hemen imza atarım, gerekirse evimi de satarım. Ama durum böyle değil. Devletimizin haberi olsun. Askıya çıkıyorlar. Bizim hiçbir şekilde haberimiz olmuyor. Borcumuz olduğu zaman haber vermesini biliyorlar ama böyle durumlarda haber vermek akıllarına gelmiyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’ne gittim. Arsamın 200-300 metre yan tarafında bulunan yere bina yapmışlar, o evleri kurtarmak için yaptıklarını söylediler. Peki, o evleri kurtarmak için yaptınız. Tamam, öbürlerini nasıl yaptınız? Alanya'nın yüzde 99’u bu şekilde. Ben Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den ricam bu ranta ‘Dur’ demesi. El atmasını istiyoruz. Yazık bu vatandaşa. ‘İnsan haklarına saygılıyız diyoruz’ ya hani burada nerede insan hakları? Göstersinler şurada insan hakkı varsa” şeklinde konuştu.