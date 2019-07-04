Alanya'da uyuşturucuya dev darbe! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'da uyuşturucuya dev darbe!, Alanya'da minik kediyi kurtarma seferberliği, Alanyalı taksiciden tüm Türkiye'ye örnek davranış, Alanya'da trafik ışıkları tehlikeye davetiye çıkarıyor... Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle

Alanya'da uyuşturucuya dev darbe! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de
banner404

ALANYA'DA UYUŞTURUCUYA DEV DARBE

Alanya'da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 11 sanıktan 3 kişi beraat ederken yaşı küçük olan 1 kişinin ise 10 yıl hapis cezasıyla tahliyesine karar verildi. 8 sanık ise toplam 79 yıl 8 ay hapis ve 111 bin 340 TL adli para cezasına çarptırıldı.

BUGÜNÜN DİĞER GÜNDEM MADDELERİ:

ALANYA'DA MİNİK KEDİYİ KURTARMA OPERASYONU

ALANYALI TAKSİCİ TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

ALKÜ KANSER HASTALARININ UMUDU OLMAYA DEVAM EDİYOR

DAMLATAŞ MAĞARASI'NDA YAZ DEĞİŞİKLİĞİ

ALANYA'DA TRAFİK IŞIKLARI TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARIYOR

ALANYA'NIN GÖZBEBEĞİ DİMÇAYI'NDA TARİHİ KÖPRÜ RESTORASYON BEKLİYOR

ALANYA'DA TELEFERİK LÜKS OLDU

ALTSO'DAN KADINLARA SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ

ALANYA HASTA YAKINLARI TESİSİNE İLGİ YOĞUN!

ALANYA'NIN GURURU OLDULAR

HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!

AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ANA HABERİ HEMEN İZLEMEYE BAŞLAYIN!

dimtv.tv'den İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

FACEBOOK'TAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İNSTAGRAM'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

YOUTUBE'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

SCOPE'DEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 16:55
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479