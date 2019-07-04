Alanya'da uyuşturucuya dev darbe! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

ALANYA'DA UYUŞTURUCUYA DEV DARBE
Alanya'da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 11 sanıktan 3 kişi beraat ederken yaşı küçük olan 1 kişinin ise 10 yıl hapis cezasıyla tahliyesine karar verildi. 8 sanık ise toplam 79 yıl 8 ay hapis ve 111 bin 340 TL adli para cezasına çarptırıldı.
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