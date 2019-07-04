Alanya'da uyuşturucuya dev darbe! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'da uyuşturucuya dev darbe!, Alanya'da minik kediyi kurtarma seferberliği, Alanyalı taksiciden tüm Türkiye'ye örnek davranış, Alanya'da trafik ışıkları tehlikeye davetiye çıkarıyor... Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle