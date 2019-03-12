 Alanya'da üreticiye 'Kanatlı' desteği 

ALANYA Ziraat Odası Başkanı Göktepe, türlerinin en verimlileri olan kanatlıları son derece uygun bir fiyata üreticiye sunmaya hazırlanıyor. Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Göktepe, Alanya Ziraat Odası tarafından üreticiler yararına kümes hayvanları satışı yapılacağını belirterek "Atak-S tavuk, Lohman Brown tavuk ve Plymouth horoz getiriyoruz. Atak-S ve Lohman Brown tavuklar, tüm dünyada ve ülkemizde kullanılan, en verimli, en ticari yumurta ırklarının başında gelmektedir. 16 haftalık bu tavuklar, takriben 4 hafta sonra yumurta vermeye başlayacaklar. Yıllık ortalama 300-320 arası yumurta vermekteler. Plymouth horoz ise tüm dünyada ve ülkemizde kullanılan et ırklarından biridir. Amerikan menşeilidir. Bu ırklar Alanyamıza en iyi adaptasyonu olan ırklardır. Hem yumurta ihtiyaçlarını karşılamaları, hem de ihtiyaç fazlası yumurtaları satarak aile ekonomilerine katkı sağlamaları için bir anlaşma ile bu ırkları üreticilerimize temin ediyoruz. Üreticilerimiz için ilerleyen dönemde kümes hayvanlarının yanısıra cazip fiyatlara, kaliteli küçükbaş ve büyükbaş hayvan anlaşmaları da yapmak istiyoruz" dedi. Üreticiler, Alanya Ziraat Odası'na başvurarak talep ettikleri ırklar ve miktarı bildirebiliyor.