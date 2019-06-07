Alanya'da ünlü turizmcinin şok ölümü

Rubi Otelcilik ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Karaca, yüzerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Alanya'da ünlü turizmcinin şok ölümü
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ACI ölüm, akşam saatlerinde Avsallar Plajı'nda meydana geldi. Bir süre denizde yüzdükten sonra kumsala çıkan Rubi Otelcilik ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve hayırsever Recep Karaca fenalaştı. Karaca’nın fenalaştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri müdahale ettikleri Karaca’yı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Karaca, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlk incelemelere göre, Karaca’nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

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