Alanya'da ünlü turizmcinin eşi yaşam savaşını kaybetti

TURİZMCİ Tufan Güngör ’ün eşi 55 yaşındaki Ayten Güngör , 2 çocuk annesiydi. 5 yıl önce Antalya ’da özel bir hastanede varis ameliyatı olan Ayten Güngör’ün operasyon sırasında kalbi durdu. Bir süre beynine oksijen gitmeyen Güngör, operasyon sonrası bitkisel hayata girdi. 5 yıl boyunca aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Güngör, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Güngör’ün cenazesi Belediye Mezarlığı’nda ilkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Belediye Mezarlığı’da toprağa verildi. Güngör ailesi, taziyeleri Damlataş ’ta bulunan Alangül Otel’de kabul ediyor.

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