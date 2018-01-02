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Alanya'da ünlü turizmcinin eşi yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da geçirdiği varis ameliyatı sırasında kalbi duran ve bir süre beynine oksijen gitmemesi üzerine bitkisel hayata giren Ayten Güngör, hayatını kaybetti

Alanya'da ünlü turizmcinin eşi yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da geçirdiği varis ameliyatı sırasında kalbi duran ve bir süre beynine oksijen gitmemesi üzerine bitkisel hayata giren Ayten Güngör, hayatını kaybetti

02 Ocak 2018 Salı 18:22
Alanya'da ünlü turizmcinin eşi yaşam savaşını kaybetti
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TURİZMCİ Tufan Güngör’ün eşi 55 yaşındaki Ayten Güngör, 2 çocuk annesiydi. 5 yıl önce Antalya’da özel bir hastanede varis ameliyatı olan Ayten Güngör’ün operasyon sırasında kalbi durdu. Bir süre beynine oksijen gitmeyen Güngör, operasyon sonrası bitkisel hayata girdi. 5 yıl boyunca aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Güngör, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Güngör’ün cenazesi Belediye Mezarlığı’nda ilkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Belediye Mezarlığı’da toprağa verildi. Güngör ailesi, taziyeleri Damlataş’ta bulunan Alangül Otel’de kabul ediyor.

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Tufan GüngörAntalyaAyten GüngörOKSİJENDamlataş
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