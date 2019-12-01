Alanya'da üniversitede silah sesleri

Ceren ŞAHİN

ÜNİVERSİTE kampüsünün içerisinden geçen yolun öğrencilerin güvenliğini ve huzurunu tehdit ettiğini vurgulayan Rektör Kalan, mevcut kampüsün gelişimi için de atılacak adımları anlatmıştı. Dim ve Kalan'ın tespitlerinde ne denli haklı oldukları geçtiğimiz akşam çekilen ve tabiri caizse kan donduran görüntülerle doğrulandı. Kampüs içerisinde toplanan bir grup, eğlence adı altında terör estirdi ve pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar öğrenciler tarafından görüntülendi.