Alanya'da UMKE tatbikatı gerçeğini aratmadı

Mehmet AL

ALANYA'DA Antalya UMKE ekiplerinin katıldığı tatbikat temsili olarak Gündoğmuş İlçe'sinde yaşanan Deprem sonrasında yaralalıların seri bir şekilde Özel Yaşam Hastanesine sevki yapıldı. Tatbikatta, UMKE ekipleri Gündoğmuş İlçesindeki deprem yaşanmasıyla birlikte harekete geçerek yaralılara müdahale ettiler. Yaralıların makyajları ve yaralandıktan sonra gösterdikleri reaksiyon ile gerçeğini aratmayan tatbikatta zaman zaman da bazı yaralılar rolüne kendini fazlasıyla kaptırması tatbikatı gerçeğe çevirdi. Depremde yaralananlara müdahale eden UMKE ekipleri tatbikatı tamamladılar.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 16:53