Alanya'da 'Ülkemi Seviyorum' projesi çığ gibi büyüdü

Mehmet AL

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı faaliyet ve etkinliklerinde yer alan projede Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi Ilçe Müftülüğü ile ortak çalışmalarını sürdürüyor. 'Güçlü olmak için yerli düşüneceğiz, yerli üretip, yerli tüketeceğiz ve israf etmeyeceğiz! Geleceğim için ülkemi seviyorum, israf etmiyorum' sloganıyla proje başlattı. Alanya İlçe Müftüsü İhsan ilhan’a projeler hakkında bilgi veren Gençlik Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak kuran kursunda eğitim gören gençleri ziyaret ederek ülkemizdeki ekmek israfına değindi.