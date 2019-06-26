Alanya'da ulaşım talepleri Başkan Böcek'e iletildi, fiyat tarifesi bekleniyor

DOĞAN Bacak, Muhittin Başkan’a taleplerini ileterek çözüm sözü aldıklarını belirtti. Başkan Bacak, öncelikli isteklerinin fiyat tarifesi çıkarılması olduğunu ifade ederek, “Otobüsler büyüdüğü için korkunç bir yakıt gideri var. Dolayısıyla fiyat tarifesinin acilen çıkarılması talebinde bulunduk. Önümüzdeki günler için yeni fiyat tarifesi çıkarılması gündeme getirildi ve Muhittin Başkan bu konuda söz verdi” dedi.C plaka sahibi olmayanların servisçilik yapmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Bacak, “Servisçiler adına konuşursak, işletme ve kuruluşların araç satın alarak ‘özmal’ kategorisinde C plakasız servis taşımacılığı yapmasına karşıyız” açıklamasında bulundu. Doğan Bacak, Mahmutlar–Kargıcak hattı için çıkarılan 100 bin lira bedelin ertelenmesi ve taksitlendirilmesi sözü aldıklarını belirtti. Bacak, ek seferlerle ilgili ise, “Otobüsümüz çok, gereken hatlarda ek sefer konulacaktır” açıklaması yaptı.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 10:54