Alanya'da Uçurtma Şenliği heyecanı

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya şubesinin her yıl ilkbahar aylarında düzenlediği geleneksel uçurtma şenliği bu yıl da 21 Nisan cumartesi günü saat 10.30’da başlayıp gün boyu sürecek. Çocukların aileleriyle birlikte katılabileceği etkinlikte uçurtma, oyun, boyama, kağıt katlama ve çocuk kitapları stantlarının yanında yiyecek stantları da konuklara hizmet verecek. Alanya Belediye Binası arkasında yapılacak şenlikte büyüklerin yanında ÇYDD çocuk kulübü üyesi çocuklar da görev alacak ve konuklara çeşitli sürprizler yaşatacaklar.