Alanya'da Turuncu Bayrak zamanı

ALANYA Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılan denetimler sonucunda hijyenik kriterlere uygunluğu belirlenen işletmelerin Turuncu Bayrak'la ödüllendirildiği projenin başvuru süreci başladı. İşletmeler için hijyenin sembolü niteliğini taşıyan Turuncu Bayrak başvuruları 10 Nisan'a kadar devam edecek. Turuncu Bayrak Projesi'ne katılmak isteyen işletmeler direkt Alanya Belediyesi'ne müracaat edebileceği gibi mail yoluyla da başvurabilecek. Başvuru yapan işletmeler, Alanya Belediyesi tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirmeye alınacak. Komisyon işletmeyi yerinde denetleyerek, Turuncu Bayrağı hak edip etmediğine karar verecek. Hak eden işletmelerin Turuncu Bayrakları, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilecek.

Turuncu Bayrak için restoran, pastane, ekmek fırınları, dondurmacı, yufka imalathaneleri, yemek fabrikaları, kasaplar, okul öncesi eğitim kurumu, okul kantinleri ve kadın kuaförleri başvuru yapabilecek. İşletmelerin Turuncu Bayrak alabilmeleri için Güvenilir Eller Online Eğitim Projesini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmış mutfak personelleri veya işletmecisi olma şartı da aranıyor. Başvurular, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veya cevre@alanya.bel.tr adresinden de yapılabilecek.

