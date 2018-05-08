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Alanya'da 'Türkçülük' coşkusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Alanya'nın batısındaki Avsallar Mahallesi'nde Türkçülük Günü'nü kutladı

Alanya'da 'Türkçülük' coşkusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Alanya'nın batısındaki Avsallar Mahallesi'nde Türkçülük Günü'nü kutladı

08 Mayıs 2018 Salı 00:15
Alanya'da 'Türkçülük' coşkusu
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ETKİNLİĞE Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve ekibi, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, milletvekili aday adayları, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Hayli kalabalık olan kutlamada 24 Haziran öncesi Ak Parti ile MHP arasında kurulan 'Cumhur İttifakı' söylemleri ve mehter takımı gösterisi damga vurdu. Coşkulu bir kalabalık ile kutlama yapan MHP İlçe Teşkilatı "seçimlere hazırız" mesajı verdi. Etkinlik, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte bir konuşma yapan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugüne dek söylediği her şeyin doğru çıktığını, bu nedenle Cumhur İttifakı'nın da ülkenin bekası için çok önemli olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 22:55
Anahtar Kelimeler:
Alanya Ilçe Teşkilatı
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