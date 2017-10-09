Alanya'da Türk basını konuşuldu

BASIN Konseyi Başkanı Pınar Türenç, eşi ve Hürriyet Yazarı Tufan Türenç ile Alanyalı Hürriyet Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret ettiler. AGC Center'daki buluşmada Türk basını ve Alanya'nın güzellikleri konuşuldu. Dim'in dünkü ziyaretçileri arasında Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol da vardı.
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