Alanya'da turizme 'altın' darbesi: ‘Bir turist, bin turist demektir’ 

ALANYA’DA yaşanan sahte altın skandalı bomba etkisi yarattı. Turizm sezonunu idrak ettiğimiz şu günlerde, yaşanan dolandırıcılık vakası, gözleri Alanya esnafına çevirdi. Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, konuyu Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına değerlendirdi ve “Bir turist, bin turist demektir” diyerek, esnafa dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.

'ALANYA ESNAFI BİNDİĞİ DALI KESMEMELİ'

Başkan Değirmenci “Ülkemizde turizmin başladığı günlerden bugüne söylenen çok önemli bir laf vardır, “Bir turist bin turist getirir” diye. 2019 turizm sezonunun açıklanan sayısal veriler doğrultusunda iyi geçeceğini öngörmüş ve önemli bir yıl ilan etmiştik. Esnafımızın da bu konuda duyarlı olması ve bindiği dalı kesmemesi gerektiğini defalarca söyleyerek uyarılarımızı yapmıştık. Son günlerde Alanya’da kuyumculuk sektörü ile ilgili gündeme gelen dolandırıcılık vakası çok olumsuz bir durum. Biz bu yüzden esnaf içerisinde disiplini sağlamak, takip etmek ve oda olarak üzerimize düşenleri yapmak adına yetki istedik. Bunlar bizim insanlık adına, ahlak ve erdemlilik adına kaybetmemiz gereken değerlerimiz. Ama maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi Alanya’mızda da böyle münferit olaylar yaşanabiliyor. Bu münferit olayı tüm kuyumcu esnafına ya da diğer esnaflarımıza mal etmek doğru değildir. Ancak bu tip esnafları da içimizden ayıklamamız gerekiyor. Yıllar önce bir kampanya başlatmıştım. ‘Turisti kolla’ kampanyası. Yalnızca turistleri değil, Alanya’da yaşayan tüm insanları, ticari ve ahlaki anlamda kollamak adına bu kampanyayı başlatmıştık. Aynı isteklerimiz hala geçerli. Esnafımız, bu tür dolandırıcılığa başvuran esnafları gördüğü zaman odamıza ihbarlarını yapabilirler, isimleri gizli tutulacaktır. Bu konuları ilgili mercilerle birlikte takip etmeye her zaman hazırız. Alanya’mız güzel bir destinasyon, burada herkes emek verirken, böyle kendini bilmez bir kişinin çıkarak hem esnaflık adına, hem de sektör adına yaptığı yanlışı tüm Alanya halkına mal etmek yanlış olur. Bu yüzden bu tür insanları içimizden ayıklamamız gerekiyor. Bu tür davranışlar ahlaksızlıktır. Sadece söz konusu kişi özelinde değil, her kim insanları kandırmak ve dolandırmak adına bir yanlış yaparsa onun karşısında olacağımızı da herkesin bilmesini isteriz” şeklinde konuştu.