Alanya'da turizmcinin yeni yıldan beklentisi büyük

ALANYA'DA turizmci 2015-2016 turizm sezonlarının ardından 2017'de bir nebze toparlandı. 2018'den ise turizmcinin beklentisi yüksek.

'HER YILBAŞI TESİSLER DOLUYOR'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, şehir dışında olan tesislerin yüzde 100 dolduğunu, şehir içerisinde yer alan tesislerde ise yüzde 80 doluluğa ulaşıldığını belirtti. ALTİD Başkanı Sili "Kötü bir yılbaşı geçirmiyoruz. Yılbaşı için tesislerdeki doluluk oranında daha çok Avrupa pazarı ve iç pazar yoğunlukta. Sayısal verilere bakıldığında 2018'de de olumlu bir sezon geçeceğini düşünüyorum. Zaten 2017'de bir önceki yıla göre ciddi bir gelişme yakaladık. Yeni yılda da bunu devam ettireceğimize inanıyoruz" dedi.

'ALANYA'YI BİLEN TERCİH EDİYOR'

Alanya'yı yılbaşında tercih edenlerin daha önce Alanya'ya gelen ve burada konaklayan kişiler olduğunu ve Alanya'daki potansiyeli bildikleri için geldiklerini söyleyen Alanya Kleopatra Otelciler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu, "Bizim bölgemizde 8-10 tane otel açık, onların da yılbaşı doluluk oranı yüzde 80 civarında. Bu doluluğu sağlayan pazar da daha çok Avrupalı ve İskandinav turistlerden oluşuyor. 2018 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan birçok olayın sonlanmasını temenni ediyorum. Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda da bir takım olaylar olmuştu. İnşallah bu olayların artık turizm üzerindeki etkisi geçer ve artış yaşanır. Geçen seneye nazaran yüzde 15, yüzde 20 oranında bir artış olacağı bekleniyor. Geçen sene elde ettiğimiz oranlar herşey dahil kampanyası ile elde ettiğimiz bir rakam. Gelecek sene maliyetler artıyor. Çünkü enflasyon, işçi ücreti artıyor. Bundan dolayı oteller ayakta kalabilmek için belli bir oranda zam yapmak zorundalar. Dolayısıyla fiyatlar geçen seneye oranla yükselecek. Bizim beklentimiz yeni yılda Avrupalı ve İskandinav müşterilerin artması. Eğer bu olursa turizm pazarımız biraz daha rahatlar. 2018 de 2017'ye göre daha verimli bir sene olur" diye konuştu.

