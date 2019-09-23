Alanya'da turizmciden şok iddia: Turistler sokağa atılıyor
Turizmci Mehmet Türemiş, Alanya'da bazı otellerin Thomas Cook müşterilerini sokağa attığını iddia etti
GÜNCEL 23.09.2019, 13:39
ALANYA'DAKİ otellerin yüzde 50'den fazlasına müşteri gönderen, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) charter uçuşlar düzenleyen dünyanın ikinci büyük tur operatörü Thomas Cook'un iflasının yankıları sürüyor. Alanya'da restoran işletmeciliği yapan Mehmet Türemiş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ortaya attığı iddiada "Thomas Cook firmasının müşterilerini oteller sokağa atmaya başlamış! Bu hiç olmadı. Bazı turistler valizleri elinde Alanya’yı terk ediyorlar" dedi. Ellerinde valizle yürüyen 3 turistin fotoğrafını paylaşan Türemiş'in iddiası şok etkisi yarattı.
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