Alanya'da 'Turizm' ve 'Sağlık' rezaleti

ALANYA'DA her gün boğulma olayları sonucu can kayıpları yaşanıyor ancak Alanya plajlarındaki sağlık kabinleri kapalı. Üstelik bu kabinlerin depoya dönüşmüş oluşu dikkat çekiyor.

Bu konuyu gündeme taşıyan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Mesajında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ni de (ALTİD) etiketleyen Dim "Plajlarda sağlık kabinleri neden kapalı? Hatta bunlar depoya dönüşmüş durumda. Turizmi ciddiye almak bu mudur? Çok yazık" dedi.