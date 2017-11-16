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Alanya'da turizm şurası sonrası değerlendirme

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nde yapılan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık’ın da katıldığı toplantıda temel turizm yasasının biran önce çıkarılmasının önemi konuşuldu.

Alanya'da turizm şurası sonrası değerlendirme

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nde yapılan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık’ın da katıldığı toplantıda temel turizm yasasının biran önce çıkarılmasının önemi konuşuldu.

16 Kasım 2017 Perşembe 15:51
Alanya'da turizm şurası sonrası değerlendirme
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Mehmet AL
TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve turizm ile ilgili diğer bakanların katıldığı 3. Turizm Şurası’nın değerlendirmesi, temel turizm yasasının biran önce çıkarılmasının önemi ve tanıtım planlamaları konuşuldu. Toplantıya TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güner, eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve ALTİD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TÜROFEDAlanya Turistik Işletmeciler DerneğiOsman AyıkTürkiye Otelciler FederasyonuGülçin GünerHasan SipahiogluALTİD
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