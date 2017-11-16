Alanya'da turizm şurası sonrası değerlendirme

Mehmet AL

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve turizm ile ilgili diğer bakanların katıldığı 3. Turizm Şurası’nın değerlendirmesi, temel turizm yasasının biran önce çıkarılmasının önemi ve tanıtım planlamaları konuşuldu. Toplantıya TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güner, eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve ALTİD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.