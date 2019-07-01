Alanya'da tur rehberinin acı ölümü! Dim Tv Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu.. Alanya'da tur rehberinin acı ölümü, Alanya'da gürültü kavgası, Utopia World 12 yaşında!, Alanya'daki tarım sektöründe sıkıntılar...Hepsi ve daha fazlası bugün Dim TV Ana Haber'de. Sakın kaçırmayın! Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle

Alanya'da tur rehberinin acı ölümü! Dim Tv Ana Haber'de
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OKURCALAR'DA REHBERİN FECİ ÖLÜMÜ

TARIM SEKTÖRÜNDE SIKINTI BÜYÜK

MUHİTTİN BÖCEK'TEN KALDIRIM AYARI

YENİ REKORLARA DOĞRU İLERLİYORUZ

ALANYA MUZUNDAN BAKIN NE ÜRÜNLER YAPILIYOR?

DÜNYA YILDIZI ALANYA'DA TATİLDE

ALANYA'DA BİR GARİP GÜRÜLTÜ KAVGASI

UTOPIA WORLD 12'İNCİ YAŞINI KUTLADI

ALANYALI BERBER KAZA KURBANI

BAŞKAN BÖCEK ALANYA'YI SEVİYOR

HÜSEYİN DEĞİRMENCİ'DEN ÖTV İNDİRİMİ ÇAĞRISI

HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 17:06
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