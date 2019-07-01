Alanya'da tur rehberinin acı ölümü! Dim Tv Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu.. Alanya'da tur rehberinin acı ölümü, Alanya'da gürültü kavgası, Utopia World 12 yaşında!, Alanya'daki tarım sektöründe sıkıntılar...Hepsi ve daha fazlası bugün Dim TV Ana Haber'de. Sakın kaçırmayın! Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle