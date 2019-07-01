Alanya'da tur rehberinin acı ölümü! Dim Tv Ana Haber'de

OKURCALAR'DA REHBERİN FECİ ÖLÜMÜ
TARIM SEKTÖRÜNDE SIKINTI BÜYÜK
MUHİTTİN BÖCEK'TEN KALDIRIM AYARI
YENİ REKORLARA DOĞRU İLERLİYORUZ
ALANYA MUZUNDAN BAKIN NE ÜRÜNLER YAPILIYOR?
DÜNYA YILDIZI ALANYA'DA TATİLDE
ALANYA'DA BİR GARİP GÜRÜLTÜ KAVGASI
UTOPIA WORLD 12'İNCİ YAŞINI KUTLADI
ALANYALI BERBER KAZA KURBANI
BAŞKAN BÖCEK ALANYA'YI SEVİYOR
HÜSEYİN DEĞİRMENCİ'DEN ÖTV İNDİRİMİ ÇAĞRISI
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 17:06