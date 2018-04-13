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Alanya'da TSK destekçilerine teşekkür

TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunanlar ve şehit yakınlarına plaket verildi 

Alanya'da TSK destekçilerine teşekkür

TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunanlar ve şehit yakınlarına plaket verildi 

13 Nisan 2018 Cuma 22:43
Alanya'da TSK destekçilerine teşekkür
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Asiye ELİAÇIK

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı tarafından Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen plaket töreni, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner, oda başkanları, şehit yakınları, vakıf üyeleri ve bağışçılar katıldı. 
'MİLLİ SAVUNMA SANAYİSİ 
YAYGINLAŞTIRILMALI'
Vakfın Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Refik Özdemir, "Bu kutsal topraklarda, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde hür ve onurla yaşıyorsak, bunu önce ecdadımıza, sonra bu vatandan çıkan askerlerimize borçluyuz. Ayrıca TSK'nın kullandığı silah, mühimmat, tüm araç ve gereçlerin burada çok önemli bir yeri vardır. Özellikle bu noktada yerli ve milli savunma sanayisinin yaygınlaştırılması çok önemlidir. Bu noktada da fahri tanıtım kurulları olarak biz büyük bir görevi yerine getiriyoruz. TSK ve TSK Güçlendirme Vakıfları'na her zaman destek çıkmalıyız" dedi.

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