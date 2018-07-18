Alanya'da trafo krizi karakolda bitti

Ceren ŞAHİN

2011 YILINDAN bu yana dönem dönem gündeme gelen ve günümüzde de yaşanmaya devam eden Oba Mahallesi’ndeki yol kapatma krizinde dün flaş bir gelişme yaşandı. Mülküne ait araziden geçen yolu geçtiğimiz ay tel örgü ve çitlerle kapatan Hasan Okşar, bu kez de, kendisine ait arazinin sınırları içerisinde yer alan bir elektrik trafosu ve Türk Telekom’a ait kabloları iptal edeceğini duyurdu. Okşar, Dim TV(dimtv.tv)’ye yaptığı açıklamada, “İlgili kurumlara tam 5 kez bildirmeme ve altyapı sistemlerini düzenlemelerini talep etmeme rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmedi. Şu anda benim arazimi işgal ediyorlar. Ben de tapulu arazimdeki bu trafo merkezini ve kabloları kaldırıyorum” ifadelerini kullandı. Söz konusu kuruluşların özelleştirildiğine ve bir devlet kurumu olmadığına dikkati çeken Okşar, “Trafoyu iptal edeceğim. Zira karşımdaki kurum ve kuruluşlar devlete ait değil, özel şirketlerdir. Mülkümü işgal ediyorlar. Altyapı sistemlerini ya arazimden kaldırın, ya da kira bedelini verin dedim, yanıt gelmedi. Arazim sayesinde para kazananlara sessiz kalacak değilim” dedi. Sürecin yıllardır sürüncemede kaldığını, Alanya Belediyesi ile uzlaşmak adına elinden geleni yaptığını ifade eden Hasan Okşar, “Ben insanların mağdur olmaması için kapı kapı dolaşarak elimden geleni yaptım. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de pek çok defa kapısına gittim ama muhatap bulamadım” dedi.

Dün öğleden sonra saat 14.00 sıralarında Hasan Okşar tarafından trafonun kapaklarının açılarak, şartellerinin indirilmesi üzerine ise elektrikleri kesilen bölge halkının ihbarı sonucu olay yerine polis geldi. Polis, vatandaşın şikayetçi olduğu Hasan Okşar'ı gözaltına alarak karakola götürdü.

