Alanya'da trafik standı açıldı

Mehmet AL

JANDARMA Komutanlığı trafik ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin hazırladığı "trafikte kullanılan araç ve gereçler" ile günün şartlarına uygun radar araçların yer aldığı bir stant açıldı. Atatürk Anıtı önünde açılan standı gezen vatandaşlara trafik ve güvenli yolculuk hakkında bilgiler veren ekipler, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanma ve hız ihlali hakkında broşür dağıttı.

Standın açılmasındaki amacın vatandaşları ve sürücüleri daha iyi bilgilendirmek olduğu ifade edildi.