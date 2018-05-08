Alanya'da 'Trafik Haftası' kutlandı

7-13 MAYIS tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında kurulan standı ziyaret edenlere trafik kurallarını ve emniyet kemeri takmanın önemini anlatan broşürler dağıtılarak, bilgilnedirm yapılıyor. Bilinçlendirme çalışmalarında minik trafikçilerde yer alarak sürücülere broşür dağıttı. Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz Dim TV mikrofonlarına özel yaptığı açıklamada, "Mayıs ayının ilk haftası trafik haftası olarak kutlanıyor. Biz de Alanya'da 2006 yılından beri bu bilinçlendirme etkinliklerini yapıyoruz. Minik trafikçilerimiz de bize destek oluyorlar. Trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla düzenli olarak bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

'TRAFİK YAŞAM BİÇİMİ OLMALI'

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Semih Yurtsever ise, "Ülkemizde her yıl mayıs ayının ilk haftası 'Trafik ve Güvenlik Haftası' olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda da 2018 yılı 7-13 Mayıs tarihleri arasında Alanya'da da çeşitli trafik etkinlikleri yapıyoruz. Buradaki amacımız trafik kurallarına uyma konusunda vatandaşları bilgilendirmek. Onların zaten var olan bilgilerini tazeleyerek trafiğin bir yaşam biçimi olarak görülmesini sağlamak. Çünkü kaza olaylarında birçok vatandaşımız yaralanabiliyor veya hayatını kaybedebiliyor. Vatandaşların dikkatini çekmek için de Atatürk anıtı önünde bir stand açarak, minik öğrencilerle birlikte hem broşür dağıtıyoruz hem de standımızı ziyaret eden vatandaşları bilgilendiriyoruz" diye konuştu.