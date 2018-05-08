Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
99553
ALTIN
180.603
DOLAR
4.2971
STERLİN
5.7955
EURO
5.0908
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 8 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk bilim insanlarından kanser ilacı için dev adım
Türk bilim insanlarından kanser ilacı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Alanya'da 'Trafik Haftası' kutlandı

Alanya Jandarma Komutanlığı, Alanya Emniyet Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya Trafik Kazalarını Önleme ve Eğitim Derneği işbirliğiyle Atatürk anıtı önünde 'Trafik Haftası' nedeniyle stand kuruldu

Alanya'da 'Trafik Haftası' kutlandı

Alanya Jandarma Komutanlığı, Alanya Emniyet Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya Trafik Kazalarını Önleme ve Eğitim Derneği işbirliğiyle Atatürk anıtı önünde 'Trafik Haftası' nedeniyle stand kuruldu

08 Mayıs 2018 Salı 15:53
Alanya'da 'Trafik Haftası' kutlandı
banner404

7-13 MAYIS tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında kurulan standı ziyaret edenlere trafik kurallarını ve emniyet kemeri takmanın önemini anlatan broşürler dağıtılarak, bilgilnedirm yapılıyor. Bilinçlendirme çalışmalarında minik trafikçilerde yer alarak sürücülere broşür dağıttı. Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz Dim TV mikrofonlarına özel yaptığı açıklamada, "Mayıs ayının ilk haftası trafik haftası olarak kutlanıyor. Biz de Alanya'da 2006 yılından beri bu bilinçlendirme etkinliklerini yapıyoruz. Minik trafikçilerimiz de bize destek oluyorlar. Trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla düzenli olarak bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz" dedi.
'TRAFİK YAŞAM BİÇİMİ OLMALI'
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Semih Yurtsever ise, "Ülkemizde her yıl mayıs ayının ilk haftası 'Trafik ve Güvenlik Haftası' olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda da 2018 yılı 7-13 Mayıs tarihleri arasında Alanya'da da çeşitli trafik etkinlikleri yapıyoruz. Buradaki amacımız trafik kurallarına uyma konusunda vatandaşları bilgilendirmek. Onların zaten var olan bilgilerini tazeleyerek trafiğin bir yaşam biçimi olarak görülmesini sağlamak. Çünkü kaza olaylarında birçok vatandaşımız yaralanabiliyor veya hayatını kaybedebiliyor. Vatandaşların dikkatini çekmek için de Atatürk anıtı önünde bir stand açarak, minik öğrencilerle birlikte hem broşür dağıtıyoruz hem de standımızı ziyaret eden vatandaşları bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlanyaTrafik HaftasıEmniyetKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyalıların desteğini bekliyoruz'
Alanyalıların desteğini bekliyoruz'
Alanya Belediye Meclisi'nden flaş karar
Alanya Belediye Meclisi'nden flaş karar
Şahin, Alanya ticareti için yeni projelerini ilk kez Dim TV'de açıklayacak
Şahin, Alanya ticareti için yeni projelerini ilk kez Dim TV'de açıklayacak

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim