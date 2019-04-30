Alanya'da Tiyatro Şenliği başlıyor

ALANYA Belediye Tiyatrosu tarafından 7 yıldır düzenlenen şenliğe geçtiğimiz yıl lise düzeyinde 5 okul katıldı. Öğrencilerin sunduğu oyunlar 6 yılda yaklaşık 8 bin 750 seyirciye ulaştı. Bu yıl 9 okulun katılımıyla gerçekleşecek olan şenlik için liseli gençlerin yoğun çalışmaları devam ediyor. Şenlik havasında düzenlenen organizasyonda okulların oyunları sırasıyla izleyicilerle buluşacak.

İLK GÖSTERİM 2 MAYIS'TA

7. Liselerarası Tiyatro Şenliği’nin ilk gösterimi 2 Mayıs Perşembe saat 20.00’de Berat Hayriye Cömertoğlu Anadolu Lisesi’nin "Hayvanlığa Lüzum Yok" isimli oyunuyla başlayacak. Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunlar ücretsiz ve vatandaşa açık.

ŞENLİK PROGRAMI

- 2 Mayıs, saat 20.00 Berat Hayriye Cömertoğlu Anadolu Lisesi-"Hayvanlığa Lüzum Yok"

- 3 Mayıs, saat 20.00 Bahçeşehir Alanya Anadolu Lisesi "Prometheus"

- 5 Mayıs, saat 20.00 Sosyal Bilimler Lisesi “Karagöz'ün Perdeyle Kavgası”

- 7 Mayıs, saat 17.30 Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Anadolu Lisesi, “Sınırdaki Ev”

- 9 Mayıs, saat 17.30 Özel Hamdullah Emin Paşa Anadolu Lisesi, “Sevgili Doktor”

- 11 Mayıs saat 17.30 Özel Alanya Doğa Fen Lisesi, “Yolcular”

- 13 Mayıs saat, 17.30 Özel Alanya Yedi Bilim Fen ve Anadolu Lisesi, “Kadınlık Bizde Kalsın”

- 17 Mayıs, saat 17.30 TED Alanya Koleji Özel Lisesi, “Karanlıkta Komedi”

- 19 Mayıs, saat 17.30 Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi, “Yolcular”

- 21 Mayıs, saat 17.30 Lise Festivali Resmi Kapanış Töreni.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 00:11