Alanya'da teleferik lüks oldu

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER

BİR zamanlar sadece ulaşım aracı olarak görülen teleferik hatları, günümüzde ulaşımdan çok turistik gezilerin düzenlendiği hatlar olarak ön plana çıkıyor. Ülkemizde teleferik hatları sayılı olsa da dünya çapında oldukça yaygın olarak kullanılıyor ve ülkemizde de sayıları gittikçe artıyor. Akdeniz’in incisi Antalya’da da şu an biri Alanya’da olmak üzere 3 teleferik hattı bulunuyor. İmza altına alınan sözleşmelerle taşeron firmalara devredilen teleferiklerde uygulanan fiyat tarifeleri ise değişkenlik gösteriyor. Alanya Teleferik de son günlerde fiyat tarifesiyle Alanya’daki tartışmaların odağında bulunuyor.

ALANYA TELEFERİK’İN FİYAT

TARİFESİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Alanya Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle Alanya’ya kazandırılan teleferik hattına ilişkin tartışmalar devam ediyor. En çok tartışılan konuların başında ise Alanya’nın gururu Alanyaspor’a yapılacak 1 liralık destek konusu geliyor. Konuya ilişkin halen bir açıklama yapılmazken, son günlerin en çok tartışılan bir diğer konusu olarak da teleferiğin fiyat tarifesi Alanya gündeminde yer tutuyor.

YETİŞKİNLER BİLETİ 28 TL’YE ALIYOR

Alanya’nın 37 yıllık hayali teleferik, 2017 yılının Ağustos ayından bu yana yerli, yabancı binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Damlataş Mağarası’nın yanında bulunan istasyondan başlayan teleferik hattı, 900 metre mesafede 14 kabiniyle saatte 1130 kişiyi Alanya Kalesi’nin Ehmedek bölgesine taşıyor. Teleferik yolculuğu yaklaşık 5 dakika sürüyor. Bilet fiyatları yetişkinler için çift yön 28 TL olarak belirlenirken, öğrenci ve çocuklardan 17 TL talep ediliyor. Tek yönlü gidişlerde ise yetişkinlerde fiyat 22 TL’ye düşüyor. Öğrenci ve çocuklarda 3 TL’lik bir farkla 14 TL üzerinden ücretlendiriliyor.

TÜNEKTEPE VE OLYMPOS TELEFERİKLERİNDE SON DURUM

Yeni Alanya, Antalya’nın diğer teleferiklerinde uygulanan fiyat tarifelerini araştırdı. Mesafe bazında 900 metre olan Alanya Teleferik hattından iki katı mesafeye sahip Tünektepe’de, bilet fiyatları Alanya’nın yarısıyken, mesafesi Alanya Teleferik’ten 3 kat fazla olan Olympos’ta da fiyatların Alanya’nın 3 katı fazlası bile olmadığı görülüyor. 2017 yılında tamamlanan Tünektepe Teleferik, 36 kabiniyle saatte 1200 ziyaretçiyi, Antalya merkeze 15 kilometre mesafede bulunan Sarısu'dan, 1706 metrelik bir yolculuğun sonunda 605 rakımlı Tünektepe'ye taşıyor. Teleferik yolculuğu yaklaşık 10 dakika sürüyor. Bilet fiyatları ise yetişkin ve çocuk olarak ayrılmıyor. Teleferiği kullanmak isteyen her birey standart fiyat üzerinden bilet alıyor. 0-6 yaş arası çocuklar ücretlendirilmezken, diğerleri 15 lira olarak ücretlendiriliyor. Antalya’da bulunan bir diğer teleferik hattı ise Kemer’de bulunuyor. Kemer'in batısında bulunan Tekirova'dan binilen Olympos Teleferik, ziyaretçileri Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metre yükseklikte olan zirvesine ulaştırıyor. Teleferik yolculuğu yaklaşık olarak 10 dakika sürüyor. Bilet fiyatları ise ziyaretçilerin yerli ve yabancı uyruklu oluşlarına göre değişkenlik gösteriyor. Yetişkinler için çift yön fiyat tarifesi 85 TL olarak belirlenirken, 7-12 yaş arasında bulunan çocuklar için 42,5 TL talep ediliyor. Tek yön bilet almak isteyen yetişkinler ise biletlerini 57 TL üzerinden temin ediyorlar. Çocuklarda da bu rakam 42,5 TL’den 28,5 TL’ye düşüyor.

‘HALKA UCUZ HİZMET VERMEK

BELEDİYECİLİĞİN ESASI’

Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan, teleferik fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu belirterek bu durumun acilen düzeltilmesi yönünde çağrıda bulundu. Şencan “Teleferiğin fiyat konusu daha önce de gündeme geldi. Bu teleferiğin kar amaçlı mı, yoksa gezi amaçlı mı olduğunu tespit etmek gerekir. Maliyetler buna göre hesaplanmalı. Ama ne olursa olsun, bu tür şeylerin çok fazla maliyeti yoktur. Sadece elektrik maliyeti vardır. Her ne kadar yap işlet devret modeli olsa dahi halka daha ucuz hizmet vermek belediyeciliğin esaslarındandır. Halkımın binemediği şeyi ben tesis olarak görmüyorum. Zengin, durumu iyi insanlar, turistler binecek, fakat benim vatandaşlarım buna binemeyecek. Bu durum kasaptaki ete bakıp yutkunmaya benzer. Burada ana fikir halkın en yoksul kesiminin yararlanabileceği bir şekilde hesaplanmalıdır. Aksi takdirde bu tesisin varlığı ya da yokluğu çok önemli değil” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 00:45