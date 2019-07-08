Alanya'da Teleferik isyanı! ‘Sizde hiç Allah korkusu yok mu?’

YENİ Alanya’nın manşet haberleri üzerine Alanya Teleferik’te yürürlüğe giren 'Alanyalı'ya 10 TL' fiyat uygulamasının ardından da tepkiler gelmeye devam ediyor. Mesafesi kat be kat uzun olan diğer teleferik hatlarıyla kıyaslandığında fahiş fiyat tarifesiyle fark yaratan Alanya Teleferik, Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya tarafından gündeme getirilmişti. Yeni Alanya manşetlerinin ardından 'Alanyalı'ya 10 TL' tarifesi yürürlüğe konulmuş ve Alanyalı teleferiğe 10 TL'den binmeye başlamıştı.

BELEDİYE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Haziran ayı içerisinde gerçekleşen bir encümen toplantısında alındığı iddia edilen 'Alanyalı'ya 10 TL' kararı, her ne kadar yürürlüğe girmiş olsa da, kararın yalnızca kale yaşayanları için alındığı yönünde iddialar da mevcut. Söz konusu bilgi kirliliğine ivedilikle bir açıklık getirilmesi yönündeki tüm çağrılara rağmen Alanya Belediyesi henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ALANYA HALKININ TELEFERİK İSYANI

İkametgâhını getiren Alanyalı'ya 10 TL’lik fiyat tarifesi Alanya’da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Uygulamaya ilk tepki turizm sektörü temsilcilerinden geldi. Turizmciler 'Alanyalı'ya 10 TL' uygulamasının iç pazarda yerli turistlere karşı adaletsizlik olduğunu ifade ederlerken, turizmcilerin ardından bir tepki de vatandaştan geldi.

HÜSEYİN ŞAHİN: BU BİR SOYGUNDUR

Cuma Pazarı esnaflarından olan kalaycı Hüseyin Şahin, Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına yaptığı değerlendirmede farklı ücret uygulaması için “Bu bir soygun” dedi. Şahin “Ben Alanyalıyım diye bana 10 lira. Ama öteki de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Belki ben şehir dışından gelen misafirimle teleferiğe binmek isteyeceğim. ‘Sen Alanyalısın, sana 10 lira, yanındakine 28 lira’ mı denilecek? Böyle bir uygulama olamaz. Atalarımızın söylediği bir söz vardır, bilenler bileceklerdir. Eskiden dağda eşkıyalar soyardı, şimdi bir kağıt, bir kalemle soyuluyoruz. 900 metre mesafesi olan bir teleferikten bahsediyoruz, çok büyük bir özelliği de yok. ‘Kale manzarası var’ diyorlar. Alanya’da her şey rant olmuş. Bir yer yapılıyor, tuvaletine 5 lira verip giriyorsun, çayı 10 liraya içiyorsun. Tamamen soygun. Bu hep böyle oluyor. Çözüm bulunsa da birkaç hafta sonra yine eski haline dönüyor. Çünkü özel sektöre kimse dokunamıyor. En başta yap-işlet-devret modeli ile yapılması sıkıntılıydı. Ben şimdi düğün salonuyla ilgili de aynı endişeyi taşıyorum. Neyse ki Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi. Alanya’da peşkeş çekilecek olan yerler durdu. Herkes pastadan bir parça koparmak istiyor. Bugün bir hastanenin kantin işletmesi bile astronomik rakamlara ihale ediliyor. Sapadere Kanyonu yine aynı şekilde. Kurtarmayacağı anlaşılınca da ihaleler iptal oluyor. Sonuç olarak birileri zengin oluyor, olan yine vatandaşa oluyor. 28 liraya teleferik mi olur? Bir Alanyalının teleferiğe sözü geçmiyorsa siyasetçiler bu işi bıraksın. Arkasında gücü olmayanı ezip, özel sektöre laf edemiyorlar" ifadelerini kullandı.

ATİLLA YÜKSEL: HERKESE 10 LİRA OLSUN

Atilla Yüksel ise, teleferik ücretinin herkese eşit uygulanması gerektiğini ifade ederek “İki sene oldu, teleferiğe hiç binmedim. Eğer 10 lira yapabiliyorlarsa, bu ücretin herkese aynı şekilde uygulanması lazım. Dışarıdan gelen misafirim de benimle aynı ücrete bu hizmetten yararlanmalı. Zaten bu şekilde bir ayrımcılık dışarıdan da tepki çeker. Ücretin standart olması lazım. O zaman esnaf da Alanya’da yaşayana farklı, Alanya dışından gelen vatandaşlarımıza farklı fiyat mı versin? Böyle bir uygulama doğru olmaz. Vaktiyle Türklerden üç lira, yabancı turistten 1 dolar alana cezai işlem uygulandı, değil mi? Dışarıdan gelen ‘Biz de Türk’üz’ demeyecek mi? Kurtarıyorsa herkese 10 lira olsun, kurtarmıyorsa herkese 15 lira olsun. Ama ücret standart olsun” dedi.

HAKKI KARADAYI: UYGULAMA ADİL DEĞİL

Emekli vatandaş Hakkı Barbaros Karadayı da konuyu Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına değerlendirdi. Karadayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında hizmet ayrımcılığı olmasının bir ayıp olduğunu belirterek “Bu uygulama ayıptır. Öncelikle teleferik fiyatları pahalı, düşmesi lazım. 10 lira uygun bir ücret ama dışarıdan gelen vatandaşa 28 lira olması adil değil. O da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ben de. Bu misafiri kazıklamaktır, ayıptır. Tanrı misafiri diye bir deyim vardır, bu ayrımcılık günahtır” şeklinde konuştu.

MUHARREM GERDAN: TURİZMİ BALTALAR

İkameti Alanya’da olmayan lakin Alanya’da yaşayan Muharrem Gerdan ise yalnızca teleferik ücretlerinin değil Alanya’da birçok hizmetin pahalı olduğuna dikkat çekti ve teleferik isyanını Dim TV (dimtv.tv)’ye aktardı. Gerdan “Alanya’da her şey çok pahalı. Alanya’ya gelen bin pişman, gelmeyen bir pişman. Teleferik ücretleri de çok yüksek. Turizmi teşvik etmeleri gerekirken baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben Sakaryalıyım, teleferiğe binmek için ikametimi Alanya’ya mı almam lazım? Bu ikilik yapılmamalı. Ben dışarıdan gelen biri olarak yüksek fiyat uygulanırsa benim önyargım artar. En güzel reklam insandır. Bu ayrımcılık Alanya turizmini baltalar” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA DA AYAKTA

Arapsaçına dönen teleferik fiyatlarına ilişkin sosyal medya da ayağa kalktı. Sosyal medya mecralarından yapılan tepki paylaşımlarının bazıları ise şu şekilde oldu:

GAFFAR ŞAHİN: Teleferiğe gittik, 3 kişi. Eşim, ben ve İstanbul’dan gelen bir arkadaşımız. Eşimle birlikte Alanya’da ikamet ettiğimiz için 10 TL imiş. Ama arkadaşımız İstanbul’dan geldiği için ona 28 TL. Ha bir de bizden ikametgah istediler. Yoksa olmazmış.

VEDAT ÇOLAK: Alanyalı olmayanın suçu ne? Evinize gelen misafire en iyi hizmeti sunarsınız değil mi? Alanya’ya gelene ise kazık var. Saçma bir uygulama. Eşitlik ilkesine aykırı, adil değil.

RASİM ERDOĞAN: Yerli, yabancı ayrımı olmaz. Fiyat sabit ve tek olmalı.

MAHİR YILDIZ: Alanya’nın büyük ayıbı! Bir yetkili buna acilen ‘Dur’ demeli.

MUSTAFA ER: Çocuklarım merak etti. Önüne vardık. Gösterdim. Ama 4 kişilik bir aileyiz. Binmedik, binemedik.

İRFAN KERTİLİ: Taksiyle çıksan o kadar yazmaz. İnşallah, belediye bu işe bir ‘Dur’ der. Yoksa seneye 40 TL olur. Mazot mu yakıyor bu alet?

HULUSİ GÖRÜCÜ: Uygulama çok saçma. Herkese eşit olması lazım. Hangi devirde yaşıyoruz? Alanya’daki gazetelerin ve TV’lerin bu durumu gündemden düşürmemesi lazım.

DİDEM KARAGÖZ: Bu insan ve memleket ayrımı yapmaktır. Bu resmen ötekileştirmektir.

KADİR TÜTÜNCÜ: 30 yıllık özlem kazığa dönüşmüş.

KORHAN BAYSAL: Teleferik sahibi Alanya Belediyesi’ne ya da devlete ne kadar ödüyor bilmiyorum ama bildiğim bir şey var, o da şirket sahibinin Alanyalı olmadığı. Kusura bakmasın. Alanyalı olmadığı için Alanya Belediyesi de arkadaşa farklı bir tarife uygulasın.

İRFAN KERTİLİ: Buradan ev almış yabancı hemşerilerimize ayrı fiyat uygulamak ayıptır. Onlar da artık yerli sayılır.

SERDAR GARGI: Böyle bir kepazelik olamaz. Bu şehirde herkes tur

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 21:20