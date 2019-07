Alanya'da Teleferik isyanı Dim TV'de! ‘Sizde hiç Allah korkusu yok mu?’

MESAFESİ kat be kat uzun olan diğer teleferik hatlarıyla kıyaslandığında fahiş fiyat tarifesiyle fark yaratan Alanya Teleferik, Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya tarafından gündeme getirilmişti. Gazete manşetlerinde yer bulan haberlerin ardından resmi olarak açıklanmasa da Alanyalıya 10 TL tarifesi yürürlüğe konulmuş ve Alanyalı teleferiğe 10 TL üzerinden binmeye başlamıştı. Bu tarife ise Alanya’da yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Turizmciler iç pazarda yerli turistlere karşı bir adaletsizlik olduğunu ifade ederek tepkilerini yine Yeni Alanya ve Dim TV (dimtv.tv) üzerinden göstermişlerdi. Dim TV (dimtv.tv) bugün mikrofonlarını bu kez de vatandaşa uzattı ve vatandaş görüşlerini de ekranlara taşıdı.

‘BU BİR SOYGUNDUR’

Cuma Pazarı esnaflarından olan Kalaycı Hüseyin Şahin, Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına yaptığı değerlendirmede farklı ücret uygulaması için “Bu bir soygun” dedi.Şahin “Ben Alanyalıyım diye bana 10 lira. Ama öteki de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Belki ben şehir dışından gelen misafirimle teleferiğe binmek isteyeceğim. ‘Sen Alanyalısın, sana 10 lira, yanındakine 28 lira’ mı denilecek? Böyle bir uygulama olamaz. Atalarımızın söylediği bir söz vardır, bilenler bileceklerdir. Eskiden dağda eşkıyalar soyardı, şimdi bir kağıt, bir kalemle soyuluyoruz. 900 metre mesafesi olan bir teleferikten bahsediyoruz, çok büyük bir özelliği de yok. ‘Kale manzarası var’ diyorlar. Alanya’da her şey rant olmuş. Bir yer yapılıyor, tuvaletine 5 lira verip giriyorsun, çayı 10 liraya içiyorsun. Tamamen soygun. Bu hep böyle oluyor. Çözüm bulunsa da birkaç hafta sonra yine eski haline dönüyor. Çünkü özel sektöre kimse dokunamıyor. En başta yap-işlet-devret modeli ile yapılması sıkıntılıydı. Ben şimdi düğün salonuyla ilgili de aynı endişeyi taşıyorum. Neyse ki Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi. Alanya’da peşkeş çekilecek olan yerler durdu. Herkes pastadan bir parça koparmak istiyor. Bugün bir hastanenin kantin işletmesi bile astronomik rakamlara ihale ediliyor. Sapadere Kanyonu yine aynı şekilde. Kurtarmayacağı anlaşılınca da ihaleler iptal oluyor. Sonuç olarak birileri zengin oluyor, olan yine vatandaşa oluyor. 28 liraya teleferik mi olur? Bir Alanyalının teleferiğe sözü geçmiyorsa siyasetçiler bu işi bıraksın. Arkasında gücü olmayanı ezip, özel sektöre laf edemiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘HERKESE 10 LİRA OLSUN’

Atilla Yüksel ise, teleferik ücretinin herkese eşit uygulanması gerektiğini ifade ederek “İki sene oldu, teleferiğe hiç binmedim. Eğer 10 lira yapabiliyorlarsa, bu ücretin herkese aynı şekilde uygulanması lazım. Dışarıdan gelen misafirim de benimle aynı ücrete bu hizmetten yararlanmalı. Zaten bu şekilde bir ayrımcılık dışarıdan da tepki çeker. Ücretin standart olması lazım. O zaman esnaf da Alanya’da yaşayana farklı, Alanya dışından gelen vatandaşlarımıza farklı fiyat mı versin? Böyle bir uygulama doğru olmaz. Vaktiyle Türklerden üç lira, yabancı turistten 1 dolar alana cezai işlem uygulandı, değil mi? Dışarıdan gelen ‘Biz de Türk’üz’ demeyecek mi? Kurtarıyorsa herkese 10 lira olsun, kurtarmıyorsa herkese 15 lira olsun. Ama ücret standart olsun” dedi.

‘UYGULAMA ADİL DEĞİL’

Emekli vatandaş Hakkı Barbaros Karadayı da konuyu Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına değerlendirdi. Karadayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında hizmet ayrımcılığı olmasının bir ayıp olduğunu belirterek “Bu uygulama ayıptır. Öncelikle teleferik fiyatları pahalı, düşmesi lazım. 10 lira uygun bir ücret ama dışarıdan gelen vatandaşa 28 lira olması adil değil. O da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ben de. Bu misafiri kazıklamaktır, ayıptır. Tanrı misafiri diye bir deyim vardır, bu ayrımcılık günahtır” şeklinde konuştu.

‘AYRIM TURİZMİ BALTALAR’

İkameti Alanya’da olmayan lakin Alanya’da yaşayan Muharrem Gerdan ise yalnızca teleferik ücretlerinin değil Alanya’da birçok hizmetin pahalı olduğuna dikkat çekti ve teleferik isyanını Dim TV (dimtv.tv)’ye aktardı. Gerdan “Alanya’da her şey çok pahalı. Alanya’ya gelen bin pişman, gelmeyen bir pişman. Teleferik ücretleri de çok yüksek. Turizmi teşvik etmeleri gerekirken baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben Sakaryalıyım, teleferiğe binmek için ikametimi Alanya’ya mı almam lazım? Bu ikilik yapılmamalı. Ben dışarıdan gelen biri olarak yüksek fiyat uygulanırsa benim önyargım artar. En güzel reklam insandır. Bu ayrımcılık Alanya turizmini baltalar” ifadelerini kullandı.

