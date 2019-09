Alanya'da teleferik gündemi meclise damga vurdu

Ceren Şahin

ALANYA Belediye Meclisi bugün saat 14.00’de Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında toplandı. Ağustos ayında tatil yapan meclisin Eylül ayı oturumuna mazeretli olan MHP’li Melike Nazifoğlu dışında tüm üyeler eksiksiz katıldı. Zabıta Haftası nedeniyle Zabıta Müdürü Hasan Akın, tüm meclis üyelerine birer buket çiçek verdi. Meclis yoklamasının ardından partilerin grup sözcülerine söz verildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin mesajlarını sunan grup sözcüleri, başlayacak eğitim öğretim sezonu öncesinde iyi dileklerini de ilettiler. Alanyaspor’un lig birinciliği ise verilen mesajlarda yer verilen önemli konu başlıkları arasında yer aldı.

HAVAİ REZALETE DÜZENLEME TALEBİ

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı duayen gazeteci Mehmet Ali Dim tarafından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gündeme getirilen havai fişekler belediye meclisine taşındı. CHP Grup Sözcüsü Erkan Demirci, vatandaşı canından bezdiren ve çevreye zararlarıyla bilinen havai fişeklere ilişkin düzenleme yapılmasını talep etti. Demirci’nin talebine ilişkin söz alan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel cevaben “Havai fişek patlatmak için yasal olarak izin alınması gerekiyor. Bu izinler de emniyet ve jandarmadan alınıyor. Gece 12’den sonra atılan havai fişeklerle ilgili herkesin rahatsızlığı var. 12’den sonra kimsenin atmaması gerekiyor. Belediyenin yetkisinde değil. Emniyet güçleriyle alakalı” ifadelerini kullandı. Başkan Yücel’in izinlerin belediyeyle değil, emniyet güçleriyle alakalı olduğuna dikkat çektiği cevabının ardından Demirci’den “İzinlerinin denetimini zabıta yapabiliyor mu?” sorusu gelirken, Başkan Yücel soruya karşılık “Tabii ki sahip” dedi.

Demirci’ye destek İyi Parti Grup Sözcüsü Hacı Mevlüt Zavlak’tan geldi. Zavlak, Başkan Yücel’i sorunun çözümüne ilişkin emniyet güçleriyle gereken istişareleri yapmaya davet etti.

‘KENT ESTETİĞİ KOMİSYONU’ İÇİN 2 TALEP

Meclisin gündem maddelerine geçmeden evvel sunulacak gündem dışı maddeler okundu. İlk olarak Kent Estetiği Komisyonu’nun kurulması talebine yer verildi. Ak Parti grubu tarafından sunulan öneriye, İyi Parti de destek vererek aynı talepte bulundu.

İYİ’LERDEN KÜÇÜK ESNAF İÇİN ÖNERİ GELDİ

Öte yandan İyi Parti kanadından meclise 2 farklı gündem dışı madde daha sunuldu. Maddelerden biri esnafı ilgilendirirken, bir diğerinin konusu Yeni Alanya’nın açığa çıkardığı teleferik fiyat tarifesini konu alan meclis kararı oldu. Grup Sözcüsü Hacı Mevlüt Zavlak, zincir market veya süpermarket açmak için alınmış kararlar sonucu gereken mesafenin 200 metrekare olarak belirlendiğini ifade ederek, bu mesafenin 350 metrekareye çıkarılmasını talep etti. Zincir marketlerin küçük esnafa verdiği zararlara dikkat çekilen gündem maddesi mecliste oy birliği ile ilgili komisyona sevk edildi.

TELEFERİK MECLİSİN GÜNDEMİNE OTURDU

İyi Parti grubunun sunduğu son gündem dışı madde Alanya Teleferik’i konu aldı. Teleferik fiyat tarifelerinin Alanya Belediye Encümeni’nce belirlendiği Yeni Alanya tarafından ortaya çıkarılmıştı. Encümen tarafından belirlenen fiyat tarifelerine ve Alanyalıya 10 TL kararına tepkiler yükselmiş, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise tepkilere karşın sessizliğini korumuştu. Gelen tepkiler arasında eleştiri sahiplerinden biri de İyi Parti kanadı olmuştu. İyi Parti grubu bugün Alanya Teleferik’i meclise taşıdı ve encümene verilen yetkinin iptalini istedi. Sunulan gündem dışı maddede şu ifadelere yer verildi: “Alanya Belediye Meclisi’nin 05.02.2019 tarihinde yaptığı toplantıda 05.06.2012 tarih ve 75 sayılı meclis kararının öneri bölümündeki 6’ncı maddesinin ‘20 kişi dahil ve üzeri gruplara yüzde 50 indirim uygulanır’ cümlesinin iptal edilmesi, ‘Yıllık bilet fiyatlarının, halk otobüsü bilet fiyatlarındaki artış oranına göre arttırılması’ cümlesinin ‘Yıllık bilet fiyatlarının Alanya Belediye Encümeni’nce’ belirlenmesi şeklinde değiştirilmesi, 05.06.2012 tarih ve 75 sayılı meclis kararında yapılan bu değişiklikle ilgili işletmecinin yazılı olurunun alınması şartıyla talebin kabulüne oy birliği ile karar alınmıştır. Alanya Belediye Meclisi’nin 05.06.2012 tarih ve 75 sayılı meclis kararında belirtilen teleferik sözleşmesinin 05.02.2019 tarihinde alınan Alanya Belediye Meclisi’nin yıllık teleferik bilet ücret tarifesinin Alanya Belediyesi Encümeni’nce belirlenmesi ile ilgili meclis kararının iptal edilmesine 05.06.2012 tarih ve 75 sayılı meclis kararının 6’ncı maddesinde belirtilen fiyat tarifesinin sözleşme maddelerindeki haliyle uygulanmasını arz ederiz.”

Gündem dışı maddelerinin okunmasının ardından söz alan Başkan Yücel teleferiği konu alan 4’üncü madde hariç sunulan ilk 3 maddeyi oylamaya sundu. Başkan Yücel 4’üncü maddeyi hariç tutmasıyla alakalı “Aldığımız karar meclisten zamanında oy birliği ile geçmiştir. Encümen kararları alınalı da henüz 2,3 ay olmuştur. Yılı doldurmadığı için gündeme alınmasına gerek olmadığını düşünüyoruz. Ben oylamaya sunuyorum” dedi.

Maddenin gündeme alınmaması için yapılan oylamada Ak Parti ve MHP grubu kabul oyu kullanırken, CHP ve İyi Parti grubundan ret geldi. Madde oy çokluğu ile gündem dışında bırakıldı.



‘ÇALIŞANLARI VATANDAŞ DA DEĞERLENDİRSİN’

Meclisin gündem maddelerinin ilkinde söz alarak, öneri sunan CHP Grup Sözcüsü Erkan Demirci, belediye çalışanlarının performans değerlendirmelerinde, halkın da sürece katılımı için yeni bir kriter belirlenmesini talep etti. Demirci “Yönetmeliğin sonunda Alanya Belediyesi performans değerlendirme kriterleri var. Personele not veriliyor, bu nota göre performans değerlendirmesi yapılıyor. Bir kriter daha eklemek istiyoruz. O da halkın değerlendirmesi. Özel sektör bunu kullanıyor. Halka geri dönüş yapılıyor ve hizmetlerden memnun kalınıp, kalınmadığı soruluyor. Burada değerlendirme kısmı hep bir üst memura bırakılmış, buna halkı da dahil etmemiz mümkün olursa, vatandaşın katılımını da sağlamış oluruz. 500 kişinin yüzde 10’una hizmetlere ilişkin not değerlendirmesi yaptırılırsa katkısı olacağı kanaatindeyiz” dedi.

PAYALLAR’A 400 YATAKLI HASTANE GELİYOR

Alanya’nın batısındaki Payallar Mahallesi’ne yapılacak 400 yataklı hastane projesi için Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nün imar planı değişikliği talebi de oybirliği ile kabul edildi. Başkan Yücel, “Biz üzerimize düşeni yaptık. Bölge siyasetçilerinin bu projeyi bir an önce hayata geçireceğine inanıyorum” derken, Ak Partili Mehmet Ali Kiriş de “Sağlık Bakanlığı hizmeti olan bu projeyi Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu çok yakından takip ediyor” ifadelerini kullandı.

ALANYA’YA ‘AVOKADO FESTİVALİ’ MÜJDESİ

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından tescili alınan avokado için festival müjdesi geldi. Avokado Festivali için düğmeye basıldığı ifade edilirken, festivale ilerleyen zamanlarda muzun da dahil edileceği açıklandı.

TURİZM KOMİSYONUNDAN ÖNERİLER GELDİ

Belediye bünyesinde kurulan Kültür ve Turizm Komisyonu’nun çalışmaları aktarıldı. Komisyon Başkanı Paulina Müftüoğlu tarafından açıklanan 7 maddede Alanya’nın tanıtımına ve kültürel değerlerin misafirlere sunumuna dikkat çekildi. Tanıtım noktasında Alanya’da yıl içerisinde düzenlenecek organizasyonları kapsayan etkinlik takviminin Ekim ayı itibariyle açıklanması önerisi dikkat çekerken, sosyal medya hesapları ve youtube kanalının da aktif olarak kullanılması yönünde çağrı yapıldı. Yanı sıra kültürel değerlerimiz üzerinde bir haritalandırma, numaralandırma talebi geldi. Var olan antik kalıntılara ulaşımın kolaylaştırılması ve gereken tabela çalışmalarının yapılması istendi.

STRATEJİK PLAN İÇİN 5 GÜNLÜK ARA VERİLDİ

Meclis toplantısında son olarak 2020-24 yıllarını kapsayan stratejik planlarının görüşülmesini öngören madde ele alındı. Başkan Yücel 5 yıllık stratejik plan için bir öneride bulunarak “Stratejik planın komisyona gönderilmesinden evvel grup temsilcilerimiz, siyasi partilerin üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte toplantı yapılmasını, toplantının ardından komisyona havale edilmesini öneriyorum” dedi.

Oy birliği ile kabul edilen önerinin ardından meclis kapanmadı ve Cuma günü saat 10.00’da yeniden toplanmak üzere ara verildi.