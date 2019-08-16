Alanya'da teknecilerden acı itiraf

Ramazan ÖZDEMİR

ALANYA'YA gelen yerli ve yabancı birçok turistin yaptığı aktivitelerin başında tekne turları geliyor. Farklı konseptlerde çalışan teknelerde ise farklı fiyat tarifeleri uygulanıyor. Bu konunun Antalya’da bulunan tek gişe sisteminin Alanya’ya uygun hale getirilmesi ise oldukça zor gözüküyor. Tekneciler ise sorunların ortadan kalkabilmesi için birlik ve beraberliğin olması gerektiğine vurgu yapıyor. Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan tekneciler, özellikle yerli ve yabancı turiste uygulanan fiyat tarifesinden dolayı “Biz burada resmen yabancı turisti kazıklıyoruz” diyor.

‘YABANCI TURİSTLERİ RESMEN KAZIKLIYORUZ’

Tekneci Mehmet Fatih Sarı fiyatların sabit olması gerektiğini vurgularken, “İskeleye girişte bir ya da iki gişe olması normal. Kooperatifin tişörlerini giyiyoruz. Saatlik turlar yerlilere 25 lira yabancıya ise 10 Euro ya da 10 Dolar. Fakat aile olduğu zaman yerli ya da yabancı farketmeksizin indirim yapılıyor. Tabi bunun yapılmaması daha iyi olur. Genel anlamda bir düzensizlik var. Tek gişe sisteminin de bu sorunu çözebileceğine inanmıyorum. Bunun için teknecilerin ve kooperatifin bir olması lazım. Kooperatif başkanının fiyatı belirleyip herkesin ona göre hareket etmesi gerekir. Biz burada resmen yabancıyı kazıklıyoruz. Bunun hata olduğunu daha önce Antalya dahil herkese bildirdim. Normal şartlarda yerli de yabancı da aynı fiyat yapılması lazım” dedi.

‘TEK FİYAT UYGULAMASI ADİL DEĞİL’

Tek fiyat uygulamasının adil olmadığını belirten tekneci Hasan Benek de, “Özellikle Alanya’ya yerleşmiş yabancı uyruklu vatandaşlarımızı dışarıdan gelenlerle bir tutamıyoruz. Türk vatandaşlarımıza 70-80 lira arası bir limit düşünüyoruz. Fakat yabancıya ise 20 Euro‘dan bilet satıyoruz. Bunu ister istemez yapmak zorundayız. Türk insanından belki 10 lira kazanıyoruz ama yabancı insanlardan beklentimiz var. Kalkıp bunu tek fiyat yaptığın zaman haksızlık olur. Bir Türk vatandaşından 20 Euro alamazsın çünkü o insan bir daha gelmez. Bazen yaptığımız iş bir günü bir gününü tutmuyor. 30-40 kişiyle tekne tura çıkarsa ekonomik anlamda batar. Evine ekmek götürebilmek için fiyat düşürebiliyorsun. Şuan yüksek sezonun ortasında fiyatlar yüksek olabiliyor. Bir kaç ay sonra fiyatlar düşebiliyor. Tek fiyat uygulaması Türk vatandaşına gelmez. Paramızın değeri düşük olduğu için yabancının işine daha çok gelir. Türk vatandaşına 120 Lira dediğimiz zaman bir daha gelmiyor. Bu fiyatı yabancıya söylediğimiz zaman onlara ucuz geldiği için bize gülüyorlar” diye konuştu.

‘İYİ BİR YÖNETİCİYE İHTİYACIMIZ VAR’

İskele’deki sorunun yönetimden kaynaklandığını söyleyen Ahmet Vural ise, “Alanya’da tek gişe sisteminin uygulanabilmesi için tekneciler arasında birlik ve beraberlik olması gerekir. Futbolda başarı futbolcuların başarısından çok teknik direktöre bağlıdır. Bizimde Alanya İskelesi’nde iyi bir yöneticiye ihtiyacımız var. Teknecileri biraya getirecek, gerekli kurumlar arasında aktif bir üstlenecek yönetime ihtiyacımız var. Burada en önemli görev kooperatif başkanına düşüyor. Şu anki mevcut kooperatif başkanının bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın, ‘Koltuğumda oturayım kim ne yaparsa yapsın’ zihniyeti olduğu sürece biz ‘tek gişe sistemi’ni Alanya’da uygulayamayız. Şu an iskele bölgesinde ciddi bir sorunumuz yok. Vatandaşlarımız arasında İskele dendiği zaman bir tedirginlik oluşuyor. Bu kötü imajı düzeltmek tekne sahiplerinin çalıştırdığı elemanları titizlikle seçtiği zaman düzelecektir. İskele’nin var olan bütün sorunlarına hakimim gelecek seçimlerde Alanya Yatçılar Kooperatifi Başkanlığı’na adaylığımı koyacağım” şeklinde konuştu.