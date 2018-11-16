Alanya'da Tek Teker Arif dualarla anıldı

GEÇTİĞİMİZ yıl Gazipaşa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Arif Razgatlıoğlu için oğulları Toprak ve Tümay Razgatlıoğlu mevlid okuttu. Tek Teker Arif Motosiklet Kulübünde okutulan mevlidin ardından yemek verildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da mevlide katılarak merhumun oğullarına başsağlığı diledi.

Mevlide Tek Teker Arif Motosiklet Kulübü üyelerinin yanı sıra motosiklet severler ve vatandaşlar katıldı.

TÜMAY RAZGATLIOĞLU 'KATILAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Tümay Razgatlıoğlu 'Babamın vefatının yıl dönümünde mevlid okuttuk, onun yokluğunu hem biz hem motosiklet camiası derinden hissediyor, çok özlüyoruz. Her yıl mevlid okutmaya devam ederek babamı anacağız. Başta sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e, Alanyaspor Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na ve katılan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 17:44