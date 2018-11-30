Alanya'da tehlikeli viraj bakslarla düzeltildi

DEMİRTAŞ Grup Yolun’unun Çamlıca bağlantısının birinci kilometresinde yer alan dar ve tehlikeli virajda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan Ekipleri çalışma başlattı. Görüş açısının nerdeyse olmadığı dar ve tehlikeli viraj, yoğun yağışlar nedeniyle de zaman zaman bozuluyor ve kazaların yaşanmasına da yol açıyordu. Bölgede çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan ekipleri, virajın olduğu bölgeye 2x1,5 metrelik bakslar yerleştirdi. 27 metre uzunluğundaki bakslarla viraj genişletildi. Baks çalışmalarını tamamlayan ekipler, dolgu ve duvar çalışmalarını da tamamlamak üzere. Önümüzdeki hafta çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Muhtar, 'Çok kaza oluyordu'

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Nezihi Ünalan, “ bu dar ve tehlikeli viraj kazalara adeta davetiye çıkarıyordu. Birçok kişin canı yandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmayla bu sorun da çözülüyor. Emeği geçenlere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyoruz “ dedi.