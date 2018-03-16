Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Alanya'da tatilciler plajlara akın etti

Alanya’da güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler plajları doldurdu

Alanya'da tatilciler plajlara akın etti

Alanya’da güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler plajları doldurdu

16 Mart 2018 Cuma 21:48
Alanya'da tatilciler plajlara akın etti
banner404

ALANYA Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Alanya'da tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarını doldurdu. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları da şezlonglara uzanarak, güneşlendi. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların gelecek hafta boyunca da aynı seviyede devam edeceğini açıkladı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlanyaGüneşli HavaPlaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Alanya 2018'de yetersiz uçuştan turist kaybedecek'
'Alanya 2018'de yetersiz uçuştan turist kaybedecek'
İstanbul'da Alanyalılar Çanakkale Zaferi için buluşuyor
İstanbul'da Alanyalılar Çanakkale Zaferi için buluşuyor
Alanya'da belediyeden temalı park
Alanya'da belediyeden temalı park

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim