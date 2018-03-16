Alanya'da tatilciler plajlara akın etti

ALANYA Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Alanya'da tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarını doldurdu. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları da şezlonglara uzanarak, güneşlendi. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların gelecek hafta boyunca da aynı seviyede devam edeceğini açıkladı.
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