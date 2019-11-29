Alanya'da Taş Heykel Sempozyumu sona erdi

SEMPOZYUMDA ortaya çıkan eserler Alanya’nın çeşitli noktalarında sergilenecek. Alanya Belediyesi tarafından sanatı ve sanatçıyı öne çıkarmak amacıyla 2004 yılında başlatılan ve bu yıl 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, 1-29 Kasım tarihleri arasında 7 ülkeden 10 heykeltıraşın katılımıyla gerçekleşti. Kapanış törenine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Güner, Prof. Dr. Heykeltıraş Remzi Savaş, siyasi parti ilçe başkanları, oda ve dernek başkanları ile sanatseverler katıldı.

‘GURURLU VE MUTLUYUZ’

Ana teması “Müzik Enstrümanları” olarak belirlenen sempozyum boyunca heykeltıraşlar dev mermer bloklarını şekillendirdi. Ortaya çıkan eserler, kısa zaman içerisinde Alanya’nın çeşitli noktalarında sergilenecek. Programın kapanışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “1 aydır heykeltıraşlarımızın özverili çalışmaları ile süren 16. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumumuz sona erdi. Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediğimiz Heykel Sempozyumunu 16 yıldır başarıyla gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

‘ALANYA HALKI SANATA İLGİLİ’

Sanatın, bir ülkenin en önemli gelişmişlik göstergesi olduğuna dikkat çeken Başkan Yücel, “Heykel Sempozyumunun kalitesini yükselterek 16 yıldır devam etmesi, Alanya halkının sanata olan ilgisini ve verdiği değeri ortaya koymaktadır. Teması müzik enstrümanları olan sempozyuma 7 ülkeden katılan 10 heykeltıraşımız çok güzel eserler ortaya çıkardılar. Alanya’nın her köşesinde sanat ruhunun hissedilmesini, sokaklarımızda koşup oynayan çocuklarımızın gençlerimizin sanatın her dalı ile tanışmasını, Alanya’nın sanatla anılan bir şehir olmasını istiyoruz. Bu yönetim anlayışımızla daha önceki yıllarda yaptığımız gibi bu heykelleri de sosyal donatı alanlarımızda, şehrimizin çeşitli bölgelerinde sergileyeceğiz” diye konuştu. Başkan Yücel’in konuşmasının ardından sempozyuma katılan heykeltıraşlara, jüri üyelerine ve sempozyumu ziyaret ederek sanatçılarla düzenlenen workshopa katılan çocuklara katılım belgeleri verildi.