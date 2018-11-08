Alanya'da Tarım ve Hayvan Bilimleri Kongresi başladı

KONGRE onursal eş-başkanlıklarını Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın yaptığı kongrenin açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş ile bilim insanları, akademisyenler, mühendisler ve üniversite enstitülerinin teknoloji uzmanları katıldı.

7-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kongrede 400'ü aşkın sözlü bildiri sunularak tarım ve hayvancılık alanında çalışan araştırmacılar ve sektör temsilcileri bir araya gelme fırsatı bulacak. Uluslararası yenilikçi yaklaşım ve gelişmelerin paylaşılacağı kongrede, ALKÜ adına konuşma gerçekleştiren ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, kongrenin özellikle tarım konusunda Alanya'ya yeni açılımlar getirmesini beklediğini dile getirdi. Güneş konuşmasının devamında ALKÜ olarak Alanya’da çeşitli kongreler yapılmasını çok önemsediklerini ve turizmde bir marka olan Alanya’nın artık kongre turizmi ile de anılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

İngilizce ve Türkçe olarak Tarım ve Hayvan Bilimleri alanında yürütülen güncel araştırmaların sunulacağı, böylelikle delegelerin yüz yüze yeni fikir ve uygulama deneyimlerini paylaşarak iş veya araştırma ilişkileri kuracakları, küresel ortaklar bulma fırsatının yakalanabileceği kongre üç gün sürecek.