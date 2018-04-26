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Alanya'da tarım sektörünü masaya yatıracaklar 

2’nci Uluslararası Gıda ve Tarım Ekonomisi Konferansı (AGROALANYA), 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ)  tarafından Kestel Mahallesi’nde bulunan Sun Star Resort Otel’de düzenlenecek. 4 kıta ve 20 farklı ülkeden akademisyenlerin katılacağı konferansta tarım ve gıda sektörüne yönelik çalışmalar ele alınacak

Alanya'da tarım sektörünü masaya yatıracaklar 

2’nci Uluslararası Gıda ve Tarım Ekonomisi Konferansı (AGROALANYA), 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ)  tarafından Kestel Mahallesi’nde bulunan Sun Star Resort Otel’de düzenlenecek. 4 kıta ve 20 farklı ülkeden akademisyenlerin katılacağı konferansta tarım ve gıda sektörüne yönelik çalışmalar ele alınacak

26 Nisan 2018 Perşembe 14:00
Alanya'da tarım sektörünü masaya yatıracaklar 
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ALMANYA, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbeycan, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Güney Afrika, İngiltere, İran, İtalya, Japonya, Litvanya, Macaristan, Mısır, Nijerya, Pakistan, Polonya, Türkiye, Ürdün ve Vietnam’dan katılımcıların yer alacağı konferansta Alanya tarımının geleceğine de konuşulacak. Özellikle tropik ve subtropik bölgelerden katılan bilim insanlarının Alanya tarımına yönelik görüşleri de alınacak. 

Konferansın bu yılki davetli konuşmacıları arasında İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Ian Hodge, Macaristan’ın Budapeşte Corvinus Üniversitesi’nden Prof. Csaba Forgács, İngiltere’nin Londra SOAS Üniversitesi’nden ve Kosta Rika'da Tropikal Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (CATIE) Başkanı da olan Prof. Nigel Poole yer alacaklar. 
ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü tarafından her yıl düzenlenen AGROALANYA ve ECONALANYA konferansları, kentin ismiyle özdeşleşen ve Alanya’nın tanıtımına katkı sağlayan bilimsel organizasyonlar  olma özelliği ile dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
AGROALANYATarım SektörüAlanyaAlaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜ
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