Alanya'da tarım sektörünü masaya yatıracaklar 

ALMANYA, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbeycan, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Güney Afrika, İngiltere, İran, İtalya, Japonya, Litvanya, Macaristan, Mısır, Nijerya, Pakistan, Polonya, Türkiye, Ürdün ve Vietnam’dan katılımcıların yer alacağı konferansta Alanya tarımının geleceğine de konuşulacak. Özellikle tropik ve subtropik bölgelerden katılan bilim insanlarının Alanya tarımına yönelik görüşleri de alınacak.

Konferansın bu yılki davetli konuşmacıları arasında İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Ian Hodge, Macaristan’ın Budapeşte Corvinus Üniversitesi’nden Prof. Csaba Forgács, İngiltere’nin Londra SOAS Üniversitesi’nden ve Kosta Rika'da Tropikal Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (CATIE) Başkanı da olan Prof. Nigel Poole yer alacaklar.

ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü tarafından her yıl düzenlenen AGROALANYA ve ECONALANYA konferansları, kentin ismiyle özdeşleşen ve Alanya’nın tanıtımına katkı sağlayan bilimsel organizasyonlar olma özelliği ile dikkat çekiyor.