Alanya'da tarihi köprüdeki bayrak yenilendi

Demirtaş Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (DEMKOD), öğrencilere yönelik burs çalışmalarının yanı sıra, Demirtaş'ın ihtiyacı olduğu konularda da çalışmalarını sürdürüyor

Alanya'da tarihi köprüdeki bayrak yenilendi
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YAPTIKLARI çalışmalarla takdir toplayan DEMKOD, bu kez de her yıl düzenli olarak yeniledikleri, Demirtaş'a bağlı Fakırcalı Mahallesi'ndeki tarihi kemer köprünün yıpranan bayrağını yeniledi.

'DERNEK OLARAK GÖREV BAŞINDAYIZ'
Konu ile ilgili açıklama yapan DEMKOD Başkanı Emine Keyaoğlu, hem öğrencilere burs verdiklerini hem de Demirtaş ve bölgesinde ihtiyaç duyulan alanlarda dernek olarak görev aldıklarını söyledi. Keyaoğlu, fitre ve zekat vermek isteyen vatandaşlara da çağrı yaparak "Derneğimize yapılacak fitre-zekat bağışları öğrencilerimize burs olarak dönecektir. Bağış yapmak isteyenlerin bağışları kabul edilmektedir" dedi.

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