Alanya'da tarihi köprüdeki bayrak yenilendi

YAPTIKLARI çalışmalarla takdir toplayan DEMKOD, bu kez de her yıl düzenli olarak yeniledikleri, Demirtaş'a bağlı Fakırcalı Mahallesi'ndeki tarihi kemer köprünün yıpranan bayrağını yeniledi.

'DERNEK OLARAK GÖREV BAŞINDAYIZ'

Konu ile ilgili açıklama yapan DEMKOD Başkanı Emine Keyaoğlu, hem öğrencilere burs verdiklerini hem de Demirtaş ve bölgesinde ihtiyaç duyulan alanlarda dernek olarak görev aldıklarını söyledi. Keyaoğlu, fitre ve zekat vermek isteyen vatandaşlara da çağrı yaparak "Derneğimize yapılacak fitre-zekat bağışları öğrencilerimize burs olarak dönecektir. Bağış yapmak isteyenlerin bağışları kabul edilmektedir" dedi.