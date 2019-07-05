Alanya'da talihsiz adamın acı sonu! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

ALANYA'DA TALİHSİZ ADAMIN ACI SONU! DERE KENARINDA ÖLÜ BULUNDU!
ALANYA'DA MİDE BULANDIRAN OLAY!
ALANYA'DA DİM TV PAZARIN NABZINI TUTTU!
TOKLU, ALANYA İÇİN YOLLARA DÜŞTÜ
GARNİZON KOMUTANI ALANYA'YA VEDA ETTİ
EMNİYET ALANYA'DAKİ VATANDAŞLARI UYARDI
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 17:08