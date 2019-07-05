Alanya'da talihsiz adamın acı sonu! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'da talihsiz adamın acı sonu! Dere kenarında ölü bulundu, Alanya'da mide bulandıran olay! ,Dim TV pazarın nabzını tuttu! Syedra'ya arkeolog eli değdi!..Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle