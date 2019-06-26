Alanya'da tacizcinin linç edilme anları! Birazdan Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN Cikcilli Mahallesi, Migros Alışveriş Mağazası karşısında 10 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bir şahsa vatandaşlar önce tepki gösterdi, ardından linç girişiminde bulundu. Türk vatandaşı olan ve isminin Bereket olduğu öğrenilen şahsın yüzüne vurup dişlerini ve burnunu kıran vatandaşlar, kaçmaya çalışan şahsı yakalayarak tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Şahıs, olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alınıp karakola götürülürken, linç girişimi, bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. O anlar, bu akşam saat 18.00'de Alper Kutay'la Dim TV Ana Haber'de. (dimtv.tv)

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'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 17:19