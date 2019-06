Alanya'da tacizcinin linç edilme anları! Birazdan Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu.. Alanya'da sözlü taciz şüphelisi meydan dayağına çekildi! Tacizcinin linç edilme anı an be an Dim TV Ana Haber'de olacak. Ayrıca, İncekum'da yaşanan feci kazanın ayrıntıları, Alanya'da talihsiz işçinin asıl ölüm nedeni, Müftüoğlu gitti, TUR bitti..... Hepsi ve daha fazlası bugün Dim TV Ana Haber'de. Sakın kaçırmayın! Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle