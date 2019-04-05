Alanya'da sürücüler isyan etti! Yol değil köstebek yuvası

ALANYA’NIN ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv) bu kez de Tosmur Mahallesi’ndeydi. Dim Çayı yol ayrımında yaşanan yol çilesi bitti bitmesine lakin sorunlar bitmiş değil. Asfaltın kod olarak altında kalan rögar kapaklarının oluşturduğu çukurlar trafiği olumsuz etkilerken, gerek otomobil, gerek motor, gerekse de bisiklet sürücüleri için ciddi bir güvenlik zafiyeti yaratıyor, tehlikelere davetiye çıkarıyor. Bölge esnafının çukurları el yordamıyla kapatmaya çalıştığı gözlenirken Dim TV (dimtv.tv) olay yerinden çukurları ekranlara taşıdı ve yetkililere çağrıda bulundu.

BÖLGE HALKI YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYOR

Alanya’nın sesi Dim TV (dimtv.tv) bölge esnafına da mikrofonlarını uzattı. Bölge esnafı el yordamıyla kapatmaya çalıştıkları çukurlara bir çözüm bulunması adına çağrıda bulunurken “Daha evvel toz toprak içerisindeydik. Neyse ki seçimlerden önce yolumuz asfaltlandı. Lakin bu seferde çukurlar var. Gerçekten çok tehlikeli. Özellikle motor sürücüleri kazalara çok açık. Biz sandıklarla, taşlarla önlem almaya çalışıyoruz ama bir an önce gereken müdahale edilmesi ve kapatılması şart” yorumunda bulundular.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…