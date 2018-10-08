Alanya'da sürücü adayları ter döktü 

EHLİYET yazılı sınavlarının bilgisayar ortamında yapılması kararı alınmasının ardından Alanya'da dün Konaklı Mahallesi'nde bulunan sınav güzergahında yapılan direksiyon sınavında çok sayıda aday ter döktü. MTSK sınav alanında Bulunan Alanya Sürücü Kursları Derneği Kurucu Başkanı ve Akdeniz Sürücü Kursu sahibi Harun Seki sınavlarla ilgili Yeni Alanya'ya bilgi verdi. Seki, "Sınavlar her ay düzenli olarak yapılıyor. Teorik derslerin ardından Antalya'da yapılan e-sınavı geçen öğrenciler 16 saatlik direksiyon eğitimi alıyor. Sonra da direksiyon sınavına giriyorlar. Bu sınavlarda adaylara 10 soruya tabi tutuluyor. Adaylar motor, bagaj ve göstergeler, güzergah, akan trafikte araç kullanma, 25 metre geri gitme, ani fren yapma, rampadan kalkış ve iki araç arasına park yapma aşamalarından geçiyorlar" dedi.