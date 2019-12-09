Alanya'da sürpriz buluşma! Son 30 yılın başkanları...
Alanya'yı 1989 yılından bu yana yöneten belediye başkanları Cengiz Aydoğan, Mustafa Bekar, Hasan Sipahioğlu ve Adem Murat Yücel yemekte bir araya geldiler
GÜNCEL 09.12.2019, 22:02
İLGİNÇ buluşmada yer alan Letonya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan bir mesaj yayınladı. Alanya Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinden emekli olan Şaşmaz, mesajında 'Yılın Fotoğrafı! Benim Başkanlarım!' başlığını kullandı.
Şaşmaz'ın mesajı şöyle:
"Alanya'yı 1989'dan beri yöneten ve benim de çalıştığım Belediye Başkanlarımız, sırasıyla Cengiz Aydoğan, Mustafa Bekar, Hasan Sipahioğlu ve Adem Murat Yücel bu akşam beraber yemekte buluştular. Çok güzel birlik, beraberlik, dostluk mesajı verdiler. Birbirlerinin ve herkesin yeni yılını kutladılar. Tecrübelerini paylaştılar. Çok güzel bir tabloydu. Bana da eski bir gazeteci olarak başlığı atmak kaldı: Yılın fotoğrafı"
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