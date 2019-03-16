- Mehmet AL
OLAY, Alanya’nın Demirtaş Mahallesi, D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Serkan A. (34) idaresindeki 42 CPS 506 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 120 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü Serkan A. gözaltına alındı. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı
Alanya'da şüpheli araçtan çıkanlar şoke etti!
Alanya’da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durduğu otomobilde bir miktar esrar ele geçirilirken olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı
- Mehmet AL
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