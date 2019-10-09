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Alanya'da 'Süleymancı Cemaati'nden Afrika açılımı

Alanya'da bulunan cemaat yurtları, Afrika'daki fakir ailelerin çocuklarına kucak açtı

GÜNCEL 09.10.2019, 00:02 09.10.2019, 00:08
Alanya'da 'Süleymancı Cemaati'nden Afrika açılımı
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Ceren Şahin - ÖZEL HABER

TÜRKİYE genelinde Süleymancı Cemaati'nin en güçlü olduğu şehirlerin başında gelen Alanya'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte göze çarpan Afrikalı çocukların gizemi çözüldü. Çocukların, Alanya'daki Süleymancı yurtlarına getirildikleri öğrenildi. Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu çeşitli Afrika ülkelerinden getirildikleri bildirilen çocukların kan testleri Alanya'da bulunan sağlık ocaklarında yapıldı. Çocukların Türkçe bilmeleri de dikkat çekti. Daha önce Süleymancı yurtlarında yabancı öğrenciler bulunmuyordu. Alanya'daki Süleymancı yurtlarında dini eğitim alan Afrikalı çocuk sayısı tam olarak bilinmiyor.

#Alanya #süleymancı cemaati #Afrika
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