Alanya'da 'Süleymancı Cemaati'nden Afrika açılımı Tüm ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?

1- TEKNECİYE UYUŞTURUCUDAN 8,5 YIL HAPİS

2- JENERATÖR HIRSIZI ALANYA’DA YAKALANDI

3- ÇAVUŞOĞLU MESAJI CEZAYİR’DE VERDİ

4- ALANYA CHP’DE MASKELİ TOPLANTI

5- ALANYA CHP'DE KONGRE HEYECANI

6- 'KÜRESEL MEDYA BULUŞMASI' AZERBAYCAN'DA

7- ‘DİNAMİK BİR EKİPLE GELİYORUZ’

8- CEMAAT’TEN ‘AFRİKA’ AÇILIMI

9- BÖCEK’TEN 40 BİN M2’LİK ALAN SÖZÜ

10- BÜYÜKŞEHİR’DEN SİNYALİZASYON AYARI

11- ‘OTOMOBİLLER İÇİN LİMİT 110’

12- O PLAN ALANYA’YI DA KAPSAYACAK

13- YILDIZDOĞAN KONSERİNE DAVET

14- ÖĞRENCİLERİN BURSLARI YATTI

15- MUZCULAR DEVLETTEN SU İSTİYOR

16- ‘POLİS NE YAPAR?’ PROJESİ

17- GZP EYLÜL’DE REKOR KIRDI

18- THOMAS COOK MÜŞTERİLERİ MEMNUN GİTTİ

19- ANTALYA TURİZMİNDE YENİ REKOR