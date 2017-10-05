Alanya'da su kesintisi uyarısı

ASAT'TAN yapılan duyuru aynen şöyle; 'Alanya Belediyesi Hizmet Binası Şantiyesinde kazı çalışması esnasında Alanya merkez mahallelerinin tamamını besleyen 800 lük Üzümlü-Alanya hattı patlamıştır. Bundan dolayı bugün saat 05.10.2017 saat 12:00 dan itibaren 24 saat su kesintisi uygulanacaktır. Tüm halkımıza duyurulur. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.'