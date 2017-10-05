Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104698
ALTIN
146.670
DOLAR
3.5693
STERLİN
4.7068
EURO
4.2000
iPhone X Plus nasıl olacak?
iPhone X Plus nasıl olacak?
Erkeklere çok kötü haber! 25'e kadar...
Erkeklere çok kötü haber! 25'e...
05 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
05 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Flaş Haber
Alanya'da muhtar cinayeti
Kapat
banner468

Alanya'da su kesintisi uyarısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Alanya Müdürü Fatih Uysal duyurdu

Alanya'da su kesintisi uyarısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Alanya Müdürü Fatih Uysal duyurdu

05 Ekim 2017 Perşembe 10:56
Alanya'da su kesintisi uyarısı
banner404

ASAT'TAN yapılan duyuru aynen şöyle; 'Alanya Belediyesi Hizmet Binası Şantiyesinde kazı çalışması esnasında Alanya merkez mahallelerinin tamamını besleyen 800 lük Üzümlü-Alanya hattı patlamıştır. Bundan dolayı bugün saat 05.10.2017 saat 12:00 dan itibaren 24 saat su kesintisi uygulanacaktır. Tüm halkımıza duyurulur. Vermiş  olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.'

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiASATFatih UysalAlanya Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ALANYALI 2017-10-05 11:24:20

HİÇ ŞAŞIRMADIK YAKINDA ELEKTRİK KESİNTİLERİDE BAŞLAR...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ali dogan calkan 2017-10-05 11:37:14

aynı yerden kaynaklanan ikinci su kesintisi.24 saattemi tamir oluyor....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
bir vatandaş 2017-10-05 11:18:54

aynı hattın en geç ayda bir kazı yaparken patlaması gerizekalılık veya bilerek yapma dışında hiç bir sebeple açıklanamaz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Avsallar gençlik 2017-10-05 12:22:29

Sabotaj değildir inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Casusluktan tutuklanan konsolosluk görevlisi için ABD'den açıklama!
Casusluktan tutuklanan konsolosluk görevlisi için ABD'den açıklama!
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
5 Ekim 2017 Perşembe - Yeni Alanya E Gazetesi
5 Ekim 2017 Perşembe - Yeni Alanya E Gazetesi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim