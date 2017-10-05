Alanya'da su kesintisi uyarısı

ASAT'TAN yapılan duyuru aynen şöyle; 'Alanya Belediyesi Hizmet Binası Şantiyesinde kazı çalışması esnasında Alanya merkez mahallelerinin tamamını besleyen 800 lük Üzümlü-Alanya hattı patlamıştır. Bundan dolayı bugün saat 05.10.2017 saat 12:00 dan itibaren 24 saat su kesintisi uygulanacaktır. Tüm halkımıza duyurulur. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.'
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İyi Seyirler.
HİÇ ŞAŞIRMADIK YAKINDA ELEKTRİK KESİNTİLERİDE BAŞLAR...
aynı yerden kaynaklanan ikinci su kesintisi.24 saattemi tamir oluyor....
aynı hattın en geç ayda bir kazı yaparken patlaması gerizekalılık veya bilerek yapma dışında hiç bir sebeple açıklanamaz.
Sabotaj değildir inşAllah