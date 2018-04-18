Alanya'da su kabakları toprakla buluştu

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında gerçekleştirilen programa Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Rektörü Mehmet Durdu Öner, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavut, Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, muhtarlar, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ile Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

'10 BİN SU KABAĞI FİDESİ DAĞITILDI'

Alanya Belediyesi’nin fidan yetiştirme serasında bir açıklama yapan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, su kabağı projesinde emeği geçenlere teşekkür ederek "Bugün su kabağı tohumlarının toprakla buluşmasını sizlerle gerçekleştireceğiz. Geçen yıldan bu yana yürüttüğümüz projemize halkın yoğun bir katılımı oldu. 10 bin fide dikimi yapılarak mahallelere dağıtıldı. Vatandaşların getirdikleri tohumlar park bahçeler serasında yetiştirildi. Tohum ekiminin ardından bu fideleri de toprakla buluşturacağız. Projenin geliştirilmesinde katkı sağlayan başta Park Bahçeler Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel de, su kabağının Alanya’nın geleneksel bir tanıtım ürünü olduğunu vurgulayarak “Tekrar Alanya’nın su kabağına ivme kazandıran çalışmaları için Kent Konseyimize ve Park Bahçeler Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bitki Yetiştirme Serası’nda gerçekleşen etkinlikte, su kabağı tohumları ve fideleri katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.