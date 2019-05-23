Alanya'da 'Su Kabağı İşlemeciliği' ehlinden öğrenildi

HAYAT Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor” Projesi kapsamında Alanya’nın tanınmış Kabak Sanatçısı Mustafa Açıkalın Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerine Kabak İşlemeciliği hakkında sunum yaptı. Yaklaşık 40 senedir bu sanatı icra eden Kabak Sanatçısı Mustafa Açıkalın; su kabağının kullanım alanları ve Kabak Süsleme sanatının tarihsel gelişimi hakkında bilgi verdi. Turizm şehri olan Alanya’mızın sembolü olan su kabağı abajurlarının yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından çok beğenildiğini söyledi. Kabak Sanatçımız su kabağının çekirdekten itibaren üretiminden sanat eseri olana kadarki sürecini uygulamalı olarak kursiyerlerimize anlatıp kursiyerlerimizin sorularını yanıtladı. Etkinliğimiz katılımcılar tarafından çok beğenildi. Projenin ilk etkinliğini Alanya’mızın sembolü olan Su Kabağı İşlemeciliği ile başlatan Alanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü daha farklı ustalar ve sanatçılar ile kursiyerlerini buluşturmaya devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 16:29