Alanya'da spor günü: Sağlıklı yaşam için 10.000 adım attılar

MİLLİ Eğitim Şube Müdürü Atilla Koçyiğit’in de katıldığı etkinlik, sabah 9’da Kızıl Kule önünde başladı. Etkinliğe katılanlar ellerinde Türkçe dövizlerin yanı sıra yürümeye teşvik eden İngilizce yazılı dövizler de taşıdılar.

Alanya halkını sağlık için her gün on bin adım atmaya davet eden Atilla Koçyiğit, “Millî Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ‘Her Gün On Bin Adım Etkinliği’ni bu yıl da yine Kızıl Kule’den başlattık. Bu gibi faaliyetleri her yıl farklı alanlarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 15:19